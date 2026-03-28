Rincón destaca el potencial vitivinícola del Matarraña en la XXV Feria del Vino de Cretas (Teruel)

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón destaca el potencial vitivinícola del Matarraña en la XXV Feria del Vino de Cretas. - AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

CRETAS (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha participado este sábado en la XXV Feria del Vino de Cretas, acompañado por la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar.

La cita, ya consolidada en el calendario vitivinícola aragonés, reunido a miles de visitantes durante todo el fin de semana, convirtiéndose en un escaparate clave para los vinos del Matarraña y del conjunto de la provincia de Teruel.

Durante su intervención, Rincón ha subrayado el valor de este evento: "Es un auténtico honor para mí estar hoy aquí, en Cretas, en esta XXV Feria del Vino, una cita ya consolidada y muy querida que habla de identidad, de territorio y de una forma de entender el trabajo bien hecho, ligada a la tierra y, sobre todo, a todos vosotros".

El consejero en funciones ha puesto en valor no solo la calidad de los vinos, sino también el componente cultural y social de la feria "No solo ponéis en valor el vino, sino también la cultura, la historia y el esfuerzo colectivo de toda una provincia".

En el marco del evento, Rincón ha recibido la distinción como Embajador de la Feria del Vino 2026, un reconocimiento que ha agradecido públicamente: "Quiero agradecer sinceramente la imposición de esta medalla como Embajador con orgullo, pero sobre todo con responsabilidad, como un reconocimiento al trabajo de todo un sector y como un compromiso personal e institucional para seguir apoyando al vino del Matarraña y al conjunto vitivinícola aragonés".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha participado este sábado en la XXV Feria del Vino de Cretas, acompañado por la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar.

La cita ha reunido a miles de visitantes durante todo el fin de semana, convirtiéndose en un escaparate clave para los vinos del Matarraña y del conjunto de la provincia de Teruel.

Durante su intervención, Rincón ha subrayado el valor de este evento: "Es un auténtico honor para mí estar hoy aquí, en Cretas, en esta XXV Feria del Vino, una cita ya consolidada y muy querida que habla de identidad, de territorio y de una forma de entender el trabajo bien hecho, ligada a la tierra y, sobre todo, a todos vosotros".

El consejero en funciones ha resaltado no sólo la calidad de los vinos, sino también el componente cultural y social de la feria "No solo ponéis en valor el vino, sino también la cultura, la historia y el esfuerzo colectivo de toda una provincia".

Rincón ha recibido la distinción como Embajador de la Feria del Vino 2026, un reconocimiento que ha agradecido públicamente: "Quiero agradecer sinceramente la imposición de esta medalla como Embajador con orgullo, pero sobre todo con responsabilidad, como un reconocimiento al trabajo de todo un sector y como un compromiso personal e institucional para seguir apoyando al vino del Matarraña y al conjunto vitivinícola aragonés".

La DOP, "UN PROYECTO SERIO, ILUSIONANTE Y ARRAIGADO"

Asimismo, el titular del Departamento en funciones ha puesto el foco en el proyecto para lograr una Denominación de Origen Protegida propia para el Matarraña: "Hace solo unos meses tuvimos la ocasión de comprobarlo de primera mano aquí en Cretas, conociendo el trabajo que se está desarrollando para avanzar hacia una Denominación de Origen Protegida propia. Un proyecto serio, ilusionante y profundamente arraigado en el territorio".

En este sentido, ha reiterado el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón al sector "Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación quiero dejar claro que vamos a acompañar y ayudar en ese camino".

Rincón ha enmarcado además este impulso dentro del conjunto del sector vitivinícola aragonés, destacando figuras de calidad consolidadas como las denominaciones de origen Denominación de Origen Cariñena, Campo de Borja, Calatayud o Somontano.

UNA DO "MERECIDA"

Los vinos del Matarraña destacan por su fuerte vinculación con el territorio y por una estructura productiva basada en pequeñas y medianas bodegas que pueden alcanzar una producción de 200.000 botellas. En la zona, el sector agrupa alrededor de 16 bodegas distribuidas en más de 80 municipios de Teruel y Zaragoza, con proyectos que van desde cooperativas históricas hasta iniciativas familiares y bodegas emergentes.

Finalmente, el consejero ha defendido el reconocimiento del territorio turolense: "Teruel merece su propia Denominación de Origen en el mundo del vino. Por historia, por calidad, por singularidad y por el trabajo que se está haciendo desde comarcas como el Matarraña".

La XXV Feria del Vino de Cretas se consolida así como un referente para el sector, impulsando la promoción de los vinos del Matarraña, favoreciendo el encuentro entre profesionales y público y reforzando la proyección de Aragón como tierra de vino.