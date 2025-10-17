Rincón preguntará en la Conferencia Sectorial de Agricultura sobre la negociación de la reforma de la PAC

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, participará la semana próxima en la Conferencia Sectorial de Agricultura, donde preguntará sobre la negociación de la reforma de la PAC a lo largo de los próximos dos años. Le ha interpelado el portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

En su intervención, Rincón ha señalado que la propuesta de reforma de la PAC ha generado "inquietud" en todos los ámbitos del sector agropecuario.

"Nos da pánico que la ministra de Hacienda reparta los fondos porque la agricultura no va a ser una de sus prioridades", ha comentado Rincón, enfatizando que "las necesidades de la agricultura son muy importantes", también la despoblación: "Estamos en hacer propuestas".

"No estamos hablando de un reparto de los fondos de la PAC, sino de que se repartan de diferente forma", ha explicado Rincón, quien ha preguntado a Morón si Vox está a favor de que las comunidades autónomas tengan capacidad de gobernanza en esta materia.

"La negociación es larga, de dos años", ha continuado Rincón, quien está tratando de "no politizar esta cuestión". Ha pedido a Morón que presente propuestas.

"FANATISMO CLIMÁTICO"

Santiago Morón ha recordado que la PAC es "la política más antigua de la UE" y que PP y PSOE han introducido "el fanatismo climático" y los fondos de la PAC "han ido disminuyendo" y el nuevo recorte puede alcanzar el 20% de los fondos destinados a la agricultura.

Ha expresado su "sorpresa" por el viaje del presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, a Bruselas porque la responsabilidad de la gestión de la PAC recae sobre el Ministerio de Agricultura y ha preguntado a Rincón si la apuesta de Azcón por el criterio de despoblación en la PAC era lo que esperaban las organizaciones profesionales agrarias: "Se conformó con reclamar que el criterio de despoblación se tuviera en cuenta a la hora del reparto y con la foto de rigor".

Se ha quejado de que el PP sigue apoyando a Úrsula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, afirmando que mientras siga la alianza con los socialistas las políticas agrarias retrocederán. "La pelota está en su tejado, si de verdad el PP está en contra de la PAC, busquen otras alianzas en Europa" porque con la alianza con sociaistas y verdes seguirán las exigencias ambientales, vinculadas al Pacto Verde Europeo. Además, los fondos para la transición ecológica y a la inmigración ilegal "disminuyen" las partidas de la PAC.

A su juicio, Azcón "no puede levantar la voz más porque él es también parte de la PAC y de las derivas a que está llevando el fanatismo climático", ha continuado el portavoz adjunto de Vox, quien ha preguntado a Rincón si quiere que se suban los impuestos en la UE.

"Ustedes son los que pueden cambiar el curso de la PAC", ha afirmado Morón, para quien "sería sencillo construir" un presupuesto, lamentando que el PP está en "el reparto de las instituciones en España" con el PSOE.