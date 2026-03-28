Rincón: "La tecnología seguirá siendo clave para mejorar la vida, modernizar organizaciones y fortalecer la economía"

María Ángeles Rincón se dirige a los asistentes a la Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXVI Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de Aragón se celebró el viernes 27 en el Restaurante Aura de Zaragoza, consolidándose un año más como el gran punto de encuentro del ecosistema tecnológico de la comunidad autónoma.

La directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón, María Ángeles Rincón, destacó al término de la misma que "nos vamos de aquí con la mirada puesta en los próximos años, sabiendo que la tecnología seguirá siendo una palanca clave para mejorar la vida de las personas, modernizar nuestras organizaciones y fortalecer nuestra economía.

Y con la convicción de que Aragón cuenta con el talento, la capacidad y la ambición necesaria para seguir liderando este camino".

En un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la irrupción de la IA y la transformación de los modelos productivos, el encuentro de ese viernes, que reunió a más de 300 profesionales, puso de relieve un sector estratégico para el crecimiento económico de Aragón.

La jornada comenzó a las 19.00 horas con las Conferencias TIC 2026: 'La Fábula de la Fábrica Parada y el Sensor que No Estaba', a cargo de Esteban Sancho, director comercial de NEXIO y Premio Empresa Junior 2026; y 'Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes', impartida por David Calle, Premio Especial 2026.

Además, los Premios Sociedad de la Información de Aragón, que reconocieron la excelencia, el liderazgo y la innovación en el sector, fueron para Patricia Úrbez, Ingeniera del Año; Nexio, Empresa Junior; David Calle, Premio Especial; y Hiberus, Empresa del Año. Asimismo, se otorgaron los Premios Junior al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG), mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) y al Compañero 10, destacando el papel clave de los jóvenes talentos en el futuro del sector TIC.

En esta línea, Caja Rural de Aragón concedió una beca de 1.500 euro al mejor estudiante de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Zaragoza que hubiera iniciado el Máster, reforzando su apuesta por la formación y la excelencia.

Durante la gala se rindió un homenaje a José Miguel Galán, presidente de AITAR, fallecido en septiembre de 2025, en reconocimiento a su legado humano y profesional y a su contribución decisiva al desarrollo de las telecomunicaciones en Aragón.