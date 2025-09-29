El río Huerva recupera sus valores normales tras rozar a las 4.00 horas el nivel rojo con 2,63 metros

Gráfica del nivel del río Huerva - SAIH EBRO

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (MITECO) ha informado de que en la cuenca del Ebro, esta madrugada el río Huerva casi ha alcanzado el nivel rojo de aviso de subida de caudal, con 2,63 metros a las 4.00 horas, aunque a las 9.30 horas de esta mañana ya se encontraba en nivel amarillo, con 1,40 metros y a las 14.00 horas la medición se sitúa en 0,80 metros.

Este lunes se mantienen los avisos de la AEMET por lluvias intensas en Aragón --nivel amarillo y naranja en parte de Teruel--, Cataluña (Lleida con nivel amarillo, y Tarragona, rojo), y Comunidad Valenciana (Castellón, en la cuenca del Ebro, con nivel naranja por lluvias intensas).

Como consecuencia de los avisos establecidos por la AEMET por el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en 1 hora en el caso del aviso amarillo, y de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora, en el caso del aviso rojo, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos dentro de buena parte de la mitad oriental de la cuenca del Ebro durante la primera mitad de la jornada de este lunes 29 de septiembre.