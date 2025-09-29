Temporal | Directo: Carreteras cortadas, rescates de vehículos y retrasos en trenes por las fuertes lluvias

Calles anegadas en Cuarte de Huerva (Zaragoza) a causa de la tormenta que ha descargado este domingo por la tarde en Zaragoza y alrededores.- EUROPA PRESS

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así lo ha informado en una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, en el que también ha establecido el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante. Asimismo, Emergencias ha activado el aviso amarillo por tormentas en las tres provincias.

Sigue en directo las últimas noticias sobre el temporal: