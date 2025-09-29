Temporal | Directo: Carreteras cortadas, rescates de vehículos y retrasos en trenes por las fuertes lluvias

Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se desborda por las lluvias
Nueva alerta por las lluvias a los móviles del Montsià y Baix Ebre (Tarragona)
Las lluvias descargan 30,40 l/m2 en La Torre y otros 29 l/m2 en el Parque de Cabecera
Calles anegadas en Cuarte de Huerva (Zaragoza) a causa de la tormenta que ha descargado este domingo por la tarde en Zaragoza y alrededores.
Calles anegadas en Cuarte de Huerva (Zaragoza) a causa de la tormenta que ha descargado este domingo por la tarde en Zaragoza y alrededores.- EUROPA PRESS
Europa Press Sociedad
Actualizado: lunes, 29 septiembre 2025 8:27

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así lo ha informado en una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, en el que también ha establecido el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante. Asimismo, Emergencias ha activado el aviso amarillo por tormentas en las tres provincias.

Sigue en directo las últimas noticias sobre el temporal:

Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se desborda por las lluvias

Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de València.

Nueva alerta por las lluvias a los móviles del Montsià y Baix Ebre (Tarragona)

Protecció Civil ha informado que los móviles de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) han recibido una alerta este lunes a las 7:15 horas por la previsión de lluvias torrenciales.

Las lluvias descargan 30,40 l/m2 en La Torre y otros 29 l/m2 en el Parque de Cabecera

Las lluvias han descargado esta noche 30,40 l/m2 en la pedanía valenciana de La Torre, mientras que han dejado 29 l/m2 en el Parque de Cabecera, según el pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Suspendidas las clases en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona) por la previsión de lluvias

El Departamento de Educación i Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya ha suspendido toda la actividad educativa en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona) por la previsión de lluvias torrenciales que se alargarán hasta este lunes al mediodía.

Las lluvias provocan retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y Valencia

Las lluvias han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según ha informado Renfe.

Sánchez pide mucha precaución ante las fuertes lluvias previstas y seguir las indicaciones de Protección Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante las fuertes lluvias previstas en las próximas horas, especialmente en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.

Ocho carreteras cortadas por inundaciones en la Comunidad Valencia, Cataluña y Aragón

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan al este de la península, tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.

Alerta roja por lluvias este lunes en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia

  El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Bomberos de Valencia y Castellón realizan varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia.

Contador