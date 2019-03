Rivarés replica al PP que el remanente no se puede gastar hasta que no lo autorice el Gobierno central

Publicado 14/03/2019 14:07:22 CET

ZARAGOZA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha respondido al PP que el remanente de tesorería no se puede aplicar hasta que el Gobierno de España no apruebe el decreto que lo permita. "El pasado año se lo tuvimos que reclamar al ministro Montoro y este año, igual, se lo tenemos que pedir al Gobierno de Pedro Sánchez".

En declaraciones a los medios de comunicación ha reiterado que compete al Gobierno de España autorizarlo a "todos los municipios de España a la vez y aún no lo ha hecho".

De esta forma, ha replicado al portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, quien ha alertado de que la elevada deuda municipal obligará a destinar los 21,8 millones de euros de remanente de tesorería a pagar a los bancos por la "mala gestión" del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en lugar de invertirse en resolver los problemas de los zaragozanos.

"Es falso que no se hayan ejecutado inversiones sostenibles y el PP no tiene autoridad moral cuando Azcón y el concejal del PSOE Trívez se rieron de todos los concejales en un pleno cuando propusieron inversiones sostenibles que no pudiera ejecutar el Gobierno para echárnoslo en la cara y, aún así, se están haciendo, a pesar de ellos".