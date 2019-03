Rivera (Cs) exige al Gobierno central que defienda "la dignidad de España" frente a quienes "insultan"

Publicado 05/03/2019 21:21:34 CET

Apuesta por un pacto de Estado contra la despoblación con un presupuesto propio El presidente de Cs presenta al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo

ZARAGOZA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera, ha apostado este martes por "un país sin barreras" con un presidente del Gobierno central que defienda "la dignidad" de España ante quienes "insultan".

Ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por "sentarse a la mesa con un señor --Quim Torra-- que insulta al pueblo español", considerando que "España no merece un presidente como Sánchez" por haber dialogado sobre las 21 medidas "de la vergüenza" porque "un presidente decente se levanta" de la mesa en lugar de autorizar un relator "como en Burkina Fasso".

En un acto público en Zaragoza para presentar al periodista Daniel Pérez Calvo, candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Albert Rivera ha reivindicado el derecho a defender la Constitución en cualquier punto de España, arremetiendo contra los nacionalismos. Sobre los catalanistas ha manifestado que no les gusta que la Guardia Civil esté "en la puerta de Convergencia" cuando investigan "el tres por ciento".

Para el líder de Cs, "el principal problema" son los nacionalismos y de hecho esta ha sido "una legislatura perdida por las batallas identitarias", ante lo que ha defendido las "soluciones", mencionando el caso de Aragón y la Ley de Derechos Históricos, de la que este martes el TC ha suspendido un artículo porque "no podemos legislar las identidades, imponerlas ni poner retrovisores".

"A los nacionalismos no hay que copiarles, hay que ganarles", ha aseverado Rivera, quien ha defendido su "proyecto de país" basado en "unidad, igualdad y libertad frente a los nacioalismos", subrayando que "vivas donde vivas tienes los mismos derechos.

Albert Rivera ha reclamado que "se pueda ir a Alsasua, al pueblo de Puigdemont o la plaza de Colón", lo que exige "recuperar el sentido común" porque "no es normal que en España no se estudie en español" como lengua vehicular, lo que "PP y PSOE no han hecho en 40 años" porque "el bipartidismo no ha sabido decir basta". Ha propuesto reformar el sistema electoral y también rebajar los impuestos.

Asimismo, ha aludido a la propuesta del feminimo liberal, presentada el pasado fin de semana, subrayando que no responde a "la guerra entre sexos", sino que es "una batalla conjunta" contra el machismo y "entre todos". Al respecto, ha propuesto medidas como aumentar la baja de paternidad, facilitar que las mujeres autónomas puedan implantar empresas, en especial las rurales, siempre sin excluir "a nadie". "Ya basta", ha proclamado, recordando los insultos a su compañera de partido Inés Arrimadas en TV3, medio que "estamos pagando todos"

En opinión de Rivera, Cs es "la casa común del constitucionalismo español, de la libertad y la igualdad entre españoles", mientras que Pedro Sánchez pretende "dividir a los españoles". Ha dicho que las víctimas del terrorismo "representan justo lo mejor de España".

Ha resaltado que los cabezas de lista de Cs son elegidos mediante primarias y ha considerado que el suyo es el único partido "democrático y unido" mientras "otros están rotos", prometiendo que, si gobierna, gestionará "democráticamente y uniendo a los españoles" en beneficio de "la España que suma", rechazando a quienes miran "por el retrovisor".

Rivera ha elogiado a Pérez Calvo al destacar su larga etapa gestionando recursos en el sector privado, indicando que dedicándose a la política pierde "recursos, tiempo y dinero", tras lo que ha dicho que es "un orgullo que le hayan escogido como candidato".

Respecto de Andalucía, el líder de la formación naranja ha dicho que Juan Marín ha hecho más por la regeneración en cuatro semanas "que el PSOE en 37 años" y ha apoyado medidas ya implementadas por la Junta, como la tarifa plana para mujeres autónomas o la reducción de impuestos, así como la protección los denunciantes de la corrupción.

DESPOBLACIÓN

Albert Rivera ha destacado que la despoblación es "un problema nacional, de Estado, que se tiene que abordar de la mano de las comunidades, con el tejido empresarial y los servicios públicos", animando a elaborar un "plan de apoyo" recogido en los Presupuestos Generales del Estado con infraestructuras y servicios públicos.

A su juicio, PSOE y Podemos "están ahuyentando a las empresas" y "algunos hasta han insultado a los empresarios", frente a lo que ha defendido que las empresas "vengan a España y las que están no se deslocalicen", que se diseñe un plan estratégico para las zonas mineras, rechazando a quienes "insultan a los empresarios, machacan a los autónomos".

"No se trata de prometer cosas que no se pueden cumplir, se trata de atraer riqueza", ha continuado Rivera, quien se ha posicionado a favor de la moderación fiscal para crear empleo.

VILLA ARRIBA

El acto ha comenzado con la intervención de Daniel Pérez Calvo, quien ha prometido que se dejará "la piel" para llegar a la Presidencia del Gobierno de España e intentar que la "piedra angular" de la sociedad aragonesa sean la libertad y la igualdad, emplazando a "poner fin a Villa Arriba y Villa Abajo".

Pérez Calvo ha opinado que la despoblación es "la amenaza más grave que ahora mismo tiene esta comunidad" y ha criticado el sistema de financiación, "injusto, caduco e insolidario, que nos lleva a los propios españoles a enfrentarnos entre nosotros". Se ha mostrado convencido de que "va a llegar un día en que ninguna comunidad va a mirar a otras por encima del hombro".

A Pérez Calvo le interesaba la política hace mucho tiempo y ha comentado lo siguiente: "No acertaba a encontrar ese espacio donde uno se siente libre de corsés y compartimentos estancos". Para el candidato, que se ha presentado como independiente, las ideas están "por encima de las ideologías", la libertad es un valor "y no el libertinaje".

Ha defendido la transición democrática como "la gesta histórica más importante de este país en las últimas décadas", un "punto de partida" para "afrontar el futuro desde la reconciliación total y el entendimiento entre los españoles", mirando "de frente" y no "por el retrovisor", prometiendo que "le vamos a dar la vuelta al marcador".

Según Pérez Calvo, Cs es "un traje a medida" que "sienta bien a miles de familias que han sufrido los efectos devastadores de una crisis brutal" y que "no tiene contraindicaciones".

Asimismo, el candidato a la Presidencia del Gobierno aragonés ha apostado por una educación "digna", donde no se paguen "impuestos de primera" para recibir "servicios tercermundistas" y se ha quejado de la falta de algunas especialidades médicas en lugares como Teruel o Barbastro. También ha aludido a la Ley de Derechos Históricos, indicando que "no podemos estar pendientes" porque "mira al pasado mientras no sabemos qué hacer con el presente".