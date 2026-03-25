Rodrigo (PSOE) lamenta que "la falta de gestión" de Azcón afecte a la sanidad de los aragoneses

La diputada autonómica del PSOE María Rodrigo. - PSOE.

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del grupo socialista de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno regional en funciones, Jorge Azcón, "esté más preocupado en confrontar con el Gobierno central que ocupado en ejercer las competencias autonómicas", como sanidad y educación. "Una dejadez y abandono que estamos viendo de forma muy evidente y grave en el ámbito sanitario", ha dicho la parlamentaria en rueda de prensa.

El PSOE ha instado al PP "a dejar de estar obsesionado con el Gobierno central y a ocuparse de los servicios públicos de Aragón sobre los que tienen competencia directa y son los responsables exclusivos de que estos servicios públicos no se deterioren más de lo que ya están hoy".

La diputada ha puesto como ejemplo "el abandono y la dejadez del Gobierno de Azcón con los accesos al nuevo hospital de Teruel, la externalización de especialidades sanitarias del Hospital Obispo Polanco de la capital turolense o la despreocupación de las condiciones laborales de los sanitarios públicos en hospitales como el de Barbastro".

"Pedimos al PP que se ocupe de solucionar cómo van a llegar los turolenses a ese nuevo hospital de Teruel, que tras casi tres años de Gobierno autonómico no han puesto una solución para que los ciudadanos puedan ir andando al hospital", ha dicho María Rodrigo, quien ha criticado el retraso del actual Gobierno autonómico en la puesta en marcha del nuevo hospital.

Además se ha referido también a "la falta de ocupación y preocupación del PP por las condiciones de los profesionales sanitarios del Hospital Obispo Polanco".

"El PP de Azcón está haciendo una privatización encubierta, contratando profesionales, pagándoles hasta tres veces más de lo que cobra a día de hoy un profesional de la sanidad pública", ha recordado.

Ha puesto como ejemplo también la situación de la plantilla de personal del Hospital de Barbastro, "donde la Junta de Personal y la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro salieron recientemente a reclamar unas condiciones dignas para los profesionales".

"Les pediríamos al Partido Popular, tal y como dice esta Plataforma y esta Junta de Personal, que basta ya de maquillar una realidad que los usuarios y los profesionales conocen bien y que, por lo tanto, no están dispuestos a que continúen en esta línea", ha añadido Rodrigo.

La parlamentaria del PSOE ha argumentado que "la parálisis absoluta del Gobierno del señor Azcón está afectando directamente a los usuarios y usuarias aragonesas" y ha instado al PP a "ponerse a trabajar por Aragón en lugar de mirar más allá de Aragón".