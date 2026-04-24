Rosa Serrano (PSOE) pide a la Comisión Europea mantener el mecanismo clave del Pacto Rural más allá de 2026

La eurodiputada del PSOE Rosa Serrano. - PSOE

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Rosa Serrano, junto a otros miembros del Parlamento Europeo, ha pedido al vicepresidente ejecutivo de Cohesión, Raffaele Fitto, y al comisario de Agricultura, Cristophe Hansen, que "reconsideren" su decisión de no renovar el mandato del Grupo de Coordinación del Pacto Rural Europeo. A esta iniciativa se han sumado los presidentes de las comisiones de Desarrollo Regional, y de Agricultura y Desarrollo Rural de la Eurocámara.

En una carta impulsada por la europarlamentaria aragonesa, como representante del Parlamento Europeo para el Pacto Rural, los eurodiputados han calificado de "alarmante" que la UE contemple suprimir este mecanismo de gobernanza multinivel y diálogo con el mundo rural, especialmente en el contexto actual, marcado por intensas negociaciones sobre el futuro del presupuesto europeo y el rediseño de políticas clave como la política de cohesión tal y como la conocemos.

El Grupo de Coordinación del Pacto Rural constituye un instrumento fundamental a escala europea, ya que reúne a instituciones europeas, autoridades de los Estados miembros, sociedad civil, organizaciones profesionales, y otros actores del ámbito rural.

DIÁLOGO Y COORDINACIÓN

Este foro ofrece una plataforma única de diálogo y coordinación para apoyar la aplicación de la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales y del propio Pacto Rural, además de facilitar la integración de las perspectivas locales en el proceso de toma de decisiones europeo. El RPCG tiene una duración de tres años y expirará en mayo de 2026.

Serrano ha advertido de que la no renovación de este grupo "debilitaría el diálogo estructurado con los agentes rurales, reduciría la capacidad de integrar las perspectivas locales en la elaboración de políticas y enviaría una señal negativa sobre el compromiso de la Unión con el desarrollo rural".

Los firmantes han subrayado que "aunque pueda presentarse como una simplificación administrativa", la Comisión corre el riesgo de debilitar la coherencia de las políticas europeas y de comprometer los objetivos de cohesión territorial, desarrollo rural y participación de las comunidades locales. En este sentido, Serrano ha apuntado la importancia de seguir reforzando instrumentos como LEADER, fundamentales para vertebrar el territorio.

Por ello, los eurodiputados han instado a garantizar la continuidad del Grupo de Coordinación del Pacto Rural Europeo, como pieza clave para asegurar una gobernanza multinivel y basada en el territorio.