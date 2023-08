Royo (PSOE) exige a Chueca que incremente las ayudas para la rehabilitación de vivienda ante la ola de calor

ZARAGOZA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha exigido este jueves a la alcaldesa, Natalia Chueca, que incremente las ayudas a la rehabilitación integral de vivienda ante la ola de calor.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha alertado de la "parálisis" del Gobierno municipal y la sociedad Zaragoza Vivienda en esta materia durante los últimos ocho meses porque todavía no se han aprobado las bases de las ayudas. Ha asegurado que si el Gobierno local firmó la transferencia de los fondos europeos Next Generation a principios de año no se debió a que el Ejecutivo regional de Javier Lambán no quisiera, sino a que el Ayuntamiento no había cumplido los requisitos que exigía la UE para la gestión de esos fondos.

Royo ha recordado que a fecha 31 de julio el Ayuntamiento de Zaragoza tenía un superávit de 66 millones de euros, por lo que "podría haber adelantado el dinero de los fondos y haber puesto en marcha las ayudas", recalcando que "los vecinos llevan meses esperando que se desbloqueen las ayudas", todo lo cual es "un ejemplo más de la inoperancia" del Gobierno de Chueca.

El edil socialista ha asegurado que "nadie sabe quién está al mando de la ciudad" porque la alcaldesa "se ha limitado a publicar videos en Instagram", añadiendo que "es hora de que el Gobierno se ponga las pilas, de que abandone el sopor vacacional y empiece a trabajar".

Ha explicado que cuando el PP llegó al Gobierno local, hace cuatro años, las ayudas a la rehabilitación de vivienda se situaban entre el 60 y el 80 por ciento del coste, y el Gobierno del PP las redujo al 40 o 50 por ciento. Ha pedido que se eleven las ayudas del 80 al cien por cien y que las obras de rehabilitación integral de vivienda queden exentas del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del coste de las licencias urbanísticas.