Rubiales dice que Zaragoza "merece" que venga la Selección Española de Fútbol a jugar en junio

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha considerado que Zaragoza "merece" que venga la Selección Española de Fútbol a jugar un partido en el próximo mes de junio, que sería un amistoso, con motivo del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol en 2022.

Rubiales ha realizado estas declaraciones tras una reunión que ha mantenido con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, sobre este aniversario centenario.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rubiales ha reconocido que para que se juegue ese partido "hay que acometer obras" en el campo de fútbol de La Romareda. El alcalde Azcón ha dicho que "en días" se evaluará por los técnicos de la Federación Española de Fútbol con el horizonte de acometer los trabajos de seguridad para esa fecha.

Rubiales ha indicado que el interés es que venga la selección porque son más de 18 años desde la última vez que jugó en la región y Aragón merece que venga con mas regularidad. En este sentido, ha esperado que sea el gasto mínimo y más eficiente con todas las garantías. "Vamos a trabajar con mucha fuerza para sumar y creo que seremos capaces de conseguirlo".

MUNDIAL DE FÚTBOL 2030

Respecto a que La Romareda sea sede del Mundial de Fútbol 2030 en caso de que la candidatura conjunta entre España y Portugal sea la elegida, Rubiales ha puntualizado que la UEFA pide unas condiciones concretas y un estadio "tiene que cumplir otros requerimientos" como tener una capacidad de más de 40.000 espectadores --en la actualidad La Romareda tiene 30.000--. Por ello, ha incidido en que para el partido de junio "se hará lo mínimo para que la Selección pueda venir a jugar a Zaragoza".

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha comentado que "hay muchas posibilidades" de que España y Portugal sean la sede del Mundial 2030 y "sería inconcebible" que la quinta ciudad de España se quede fuera de alguna de las fases de ese evento y para eso hay que ponerse a trabajar, ha apremiado.

Azcón ha recalcado que hay un "reto" pendiente de convertir en realidad porque, aunque parece lejos el Mundial "se empieza a acariciar con la yema de los dedos". "Necesitamos un nuevo campo de fútbol para que ese Mundial no deje fuera a Zaragoza porque si no lo llegamos a tener, se quedará fuera y no nos lo podemos permitir por la proyección que supondría para la ciudad y los sectores económicos que se verían beneficiados en decenas de millones de euros que ese verano traerían los aficionados".

En su intervención, el alcalde ha incidido en que la ciudad no se puede quedar fuera de ese escenario y ha considerado que es una "ambición legítima y justa" para dejar claro que se trabajará también de la mano de la Federación Española de Fútbol, que es un "aliado para todo esto".

Seguidamente, Rubiales ha comentado que la candidatura está avalada por el primer ministro de Portugal y el Rey de España y se está creando las estructuras "porque hay que hacer lobby" y hablar con todos los gobiernos.

De su estancia en Zaragoza ha declarado: "Me queda claro que a nivel técnico se requerirá unos mínimos y luego que la ciudad demande con pasión ser sede". Tras comprobar que el alcalde Azcón le ha insistido en que Zaragoza sea sede ha añadido: "me voy feliz con el convencimiento de que Zaragoza no va de farol, sino que quiere que el fútbol esté en la ciudad".

OPORTUNIDAD

Rubiales ha apostillado que como gestión, ser sede, es una "oportunidad magnifica" para exportar al mundo lo que es la ciudad y que otras selecciones vengan a Zaragoza y la conozcan. "Zaragoza seguro que puede cumplir los objetivos y el Ayuntamiento seguro que lo hará".

Rubiales ha explicado que el fútbol es una "pirámide" y lo realmente importante es la base, donde hay aficiones en todos los pueblos y "lo bonito es que todos los niños y niñas que practican este deporte están conectados con la Champion Legae. Hay que fomentar este marco competitivo", ha instado.

En 2024 se decidirá la sede del Mundial de Fútbol de 2030 entre las distintas candidaturas y Rubiales ha confiado en presentar un proyecto "ganador".

Antes de concluir, Rubiales ha subrayado que "Zaragoza es muy importante porque cuando vienes respiras atmósfera de fútbol. Me voy muy satisfecho porque Zaragoza demuestra tener ganas y estar al máximo nivel".