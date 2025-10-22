Sabés (PSOE): "Azcón oculta su falta de gestión y los recortes en servicios haciendo teatro con la ultraderecha"

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario, Fernando Sabés, ha reclamado seriedad, responsabilidad y coherencia al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para gobernar "como los aragoneses nos merecemos". "Cada día hay un capítulo nuevo en el teatro que Azcón hace con Vox", ha dicho, añadiendo que "Azcón oculta su falta de gestión y los recortes en servicios públicos haciendo teatro con la ultraderecha".

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha anunciado que han pedido una comparecencia de Azcón "para conocer cuál es su programa de gobierno para lo que queda de legislatura ya que estamos muy preocupados por el deterioro de los servicios públicos y por la falta de respeto y seriedad a los aragoneses".

A su juicio "es dantesco y preocupante lo que sucede en Aragón: todas las políticas que marca Jorge Azcón desde el gobierno son para que sus amigos, los de siempre, hagan negocio, aquellos con los que se va de vacaciones a Puerto Rico, a esquiar o de fin de semana y los aragoneses no nos merecemos ni un minuto más un presidente que solo se preocupa de los suyos".

El presidente de Aragón "es elegido para gestionar y atender las necesidades de la ciudadanía aragonesa" y en dos años y medio de Azcón "sabemos ya que le gustaba viajar y ahora vemos que le gusta hacer teatro". "Lo serio y preocupante es que entre sus aficiones no esté la de gestionar, la de hacer política, la de tender puentes", ha dicho Fernando Sabés este mediodía en rueda de prensa. "En un teatro como si fuera la lucha entre dos egos", ha declarado.

"La escenificación de una ruptura, al igual que otras cuestiones, se lo marca el PP de Madrid a Azcón", ha dicho. "Y a Azcón le interesa porque es la forma de seguir ocultando la falta de gestión", ha apostillado.

El portavoz socialista ha criticado que la realidad son servicios públicos deteriorados, una sanidad pública a la que el Gobierno de Azcón "maltrata" y en la que la normalidad es "estar ocho horas de espera para en urgencias", la falta de transparencia y el no facilitar datos como los del cribado de cáncer.