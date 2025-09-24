Sabés (PSOE): "El discurso de Azcón ha sido previsible, grandilocuente y podo creíble"

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Sabés, ha asegurado hoy que el discurso de Azcón en el Debate del Estado de la Comunidad "ha sido previsible, grandilocuente, reiterativo, poco ilusionante hasta sus propios diputados, y carente de credibilidad". Ha recordado que "muchas promesas son las mismas de hace dos años" y lo ha calificado de "autocomplaciente". Asimismo ha criticado que haya nombrado más veces la palabra "Sánchez", que referencias "violencia machista", "jóvenes" o "mujeres".

Para Sabés, "no es comprensible que con 2.000 millones de euros más de ingresos, por tanto, Aragón tiene más ingresos que nunca, pero los servicios públicos funcionan peor que nunca, especialmente la sanidad, donde hoy ha anunciado importantes avances en los programas de Inteligencia Artificial, pero las deficiencias actuales son preocupantes tanto en la atención primaria, en consultas externas y listas de espera quirúrgicas, que reciben más quejas que nunca", ha añadido.

Ha señalado que las grandes cifras, los anuncios y los enormes datos que presenta Azcón no se traducen en la ciudadanía diaria porque ha empeorado el funcionamiento de la sanidad, con anuncios iguales a los del pasado debate de la comunidad o en su discurso de investidura; la educación, donde sigue prometiendo la gratuidad de 0 a 3 años --y con recortes en profesorado-- o el anuncio de hoy de favorecer a los privilegiados concertando el bachillerato en el próximo curso, o en los servicios sociales, tal como atestiguan los últimos informes". Sabés ha querido hacer incidencia especial en la dejadez de Azcón "con el mundo rural es más grave si cabe".

El portavoz socialista ha señalado que "Aragón crecía por encima de la media con el anterior Gobierno socialista y Aragón crece ahora porque España crece; solo faltaría que Aragón fuera la excepción, solo le pido que se apunten un resultado en la quiniela con el partido ya jugado". Ha lamentado Sabés que "Azcón sigue ausente y desaparecido de Aragón en los momentos importantes, poco preocupado por las necesidades de la ciudadanía, sin embargo, sí que parece estar más preocupado por lo que ocurre en Madrid y por criticar constantemente al Gobierno central, en vez de aportar soluciones".

Ha referido que "esa desgana y desmotivación se traduce en un discurso centrado en dar grandes cifras y además, durante dos años ha hecho una política constante basada en la confrontación con el gobierno central".

Sabés ha señalado que "estamos ante un gobierno que no va mucho más allá de la Plaza del Pilar, un gobierno que tendría que mirar a Madrid para acordar y no para incordiar". El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que Azcón "solo venda proyectos para unos pocos en lugar de dar respuesta a las necesidades de todos aragoneses: "Azcón desmantela los servicios públicos y su única alternativa es ofrecer todo a unos pocos", ha finalizado diciendo.