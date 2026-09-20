Sabiñánigo realiza inversiones en la Escuela Municipal Cardelina para reducir el consumo de energía y emsiones de CO2

Escuela Municipal Cardelina. - AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sabiñánigo, a través de su participación en el proyecto ECO Local, dispone de una aplicación que le permite tener amplia información sobre los consumos energéticos de todas sus instalaciones y determinar donde son más eficaces las inversiones en términos de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2.

Para planificar estas inversiones se ha contratado la realización de una auditoría energética y de mejoras en edificios municipales. El estudio detalla varias propuestas para conseguir con el menor coste posible una sustancial disminución del consumo energético.

Con esa finalidad, se están llevando a cabo actuaciones en varios edificios municipales. Una de ellas es la realizada en la Escuela Cardelina, que con un coste de 30.705,62 euros consiste en conectar la aerotermia con la actual caldera de gas (hibridación), permitiendo que el sistema de aerotermia se pueda emplear como calefacción en invierno, además de para enfriar el aire en verano, y sectorizar térmicamente la tercera planta del edificio para independizarla del resto, optimizando su consumo energético en función de su ocupación y temperatura.