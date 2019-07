Sada comienza este miércoles las consultas previas para la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno aragonés

Publicado 02/07/2019 18:28:25 CET

El PSOE continúa las conversaciones con el PAR, CHA e IU, excepto con Podemos que no responde a sus llamadas

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, va a comenzar este miércoles la ronda de consultas con los partidos con representación parlamentaria, que antecede a la propuesta de candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, anuncio que hará el 4 de julio.

Sada iniciará las reuniones por la tarde con el grupo con menor representación, Izquierda Unida (IU), que cuenta con un escaño. A continuación, le seguirá el Partido Aragonés (PAR), con tres diputados, Vox, que obtuvo en las elecciones del 26 de mayo otros tres representantes, y Chunta Aragonesista (CHA), también con tres parlamentarios.

Las consultas seguirán el jueves por la mañana, con el resto de las fuerzas políticas: Podemos, que cuenta con 5 diputados, Ciudadanos (Cs), con 12, PP, con 16, y PSOE, el partido más votado, que posee 24 diputados. Después, el presidente de las Cortes hará la propuesta del candidato.

PODEMOS NO CONTESTA AL PSOE

Mientras, el PSOE ha continuado las conversaciones con el Partido Aragonés (PAR), con el que suscribía el pasado 7 de junio un acuerdo para conformar el próximo Gobierno de Aragón. Igualmente ha mantenido encuentros con CHA e IU, según han indicado fuentes socialistas consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que no han podido hablar con los dirigentes de Podemos y que el PSOE no ha podido concertar estos días ningún encuentro con ellos porque "no cogen el teléfono".