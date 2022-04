Sada destaca "el tesón" de las primeras generaciones del Estatuto y propone una "Comisión de Futuro" parlamentaria

El presidente de las Cortes de Aragón elogia la labor de "la familia ASPANOA" y resalta su apoyo "incondicional" a sus socios

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha destacado este sábado, 23 de Abril, "el tesón" de las primeras generaciones de la autonomía aragonesa y ha propuesto crear una "Comisión de Futuro" en el Parlamento para adelantarse a los nuevos retos de la sociedad aragonesa.

Ha intervenido en el acto oficial de celebración del Día de Aragón, en La Aljafería, donde ha entregado la medalla de la institución al presidente de ASPANOA, Gabriel Tirado. "Felicidades, ASPANOA por su rasmia, por ser transmisores de esperanza y vida; por ser ejemplo para todos", ha dicho.

Javier Sada ha recordado que este año se celebra el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, que "no solo garantiza la autonomía de las instituciones aragonesas, sino que empodera a la sociedad civil para que trace su propio camino".

Ha lamentado que "cuando veíamos la luz al final del túnel de la pandemia, las bombas sobre Ucrania han tambaleado el planeta" y ha transmitido toda la solidaridad del Parlamento aragonés al pueblo ucraniano, condenando el ataque de Rusia "y su cerrazón al diálogo" porque "no solo es una invasión a un pueblo soberano, sino que también es una agresión a la democracia y a un modelo de libertades y de bienestar social europeo".

Sada ha dejado claro que el Estatuto de Autonomía es "la herramienta básica que nos guía en el camino para construir nuestro futuro" y ha felicitado a los fundadores del periódico 'Andalán', Premio Aragón 2022, que ha recogido su primer director, Eloy Fernández Clemente. "Se unen aquellas generaciones con las generaciones que han nacido en democracia amparadas en los derechos que recoge el Estatuto".

"Debemos agradecer a los primeros su tesón durante años por mantener vivas nuestras reivindicaciones por hacer presente todo nuestro legado jurídico e histórico, utilizando únicamente la palabra como expresión; y debemos pedir a los más jóvenes que no olviden todo lo que se ha conseguido, y que en su mano está decidir cómo seremos mañana".

Asimismo, ha afirmado que "los valores de pacto, lealtad y libertad a los que alude el Estatuto de Autonomía tienen que seguir estando presentes sin fisuras".

"Tampoco debemos renunciar a nuestros deseos de mejora y a nuestra constante necesidad de adaptación", ha continuado, mencionando a Santiago Ramón y Cajal para decir que "una de las desdichas de nuestro país consiste, como se ha dicho hartas veces, en que el interés individual ignora el interés colectivo".

Sada ha recordado que el año próximo se celebrará el 45º aniversario de la Constitución, indicando que "la Constitución es nuestra norma principal de convivencia que da pie a la construcción de las Comunidades Autónomas y a su desarrollo a través de sus Estatutos", ha dicho Sada.

También ha recalcado que "el Estatuto significa que Aragón, además de disponer de un instrumento formidable para decidir su presente y su futuro, es partícipe activo del proyecto común que es España, y que, por tanto, ambas son indisolubles".

COMISIÓN DE FUTURO

"Los parlamentos somos el lugar de representación de la sociedad y es nuestro deber tener la capacidad de escucha sobre lo que se nos demanda" y "la ciudadanía nos pide que seamos eficaces acordando soluciones".

"Nuestra sociedad de hoy, la de la cuarta revolución industrial impulsada por la tecnología, es muy compleja y sentimos que vamos demasiado deprisa; tanto, que hace años que la tecnología va muy por delante de las leyes, haciéndonos más vulnerables".

Ha explicado que "algunos parlamentos del mundo tomaron la sabia decisión de crear grupos de trabajo, en colaboración con científicos, agentes sociales y expertos, para debatir sobre escenarios de futuro", de ahí su propuesta de crear la creación, en las Cortes de Aragón, de "una Comisión de Futuro que analice con expertos, de la mano de la ciencia y el conocimiento, los escenarios y los retos a los que como Comunidad nos enfrentamos".

Javier Sada ha pedido a todos los grupos parlamentarios que "no caigan en los debates que no nos dejan ver el bosque, no caigan en la provocación del corto plazo" porque "lo único de lo que disponemos es el tiempo, que tenemos que invertir para consensuar un mañana con posibilidades, diálogo y acuerdos".

Sada ha mencionado una encuesta de la Fundación Manuel Giménez Abad que señala que el 62% de los aragoneses consultados entienden que el papel que deben tener estas Cortes en la política de la Comunidad "tiene que ser cada día más importante".

CULTURA PARTICIPATIVA

"Para incentivar la cultura participativa, este parlamento ha dado algunos pasos firmes", el primero de ellos modernizar la institución introduciendo los canales propios de estos tiempos, con la creación de la sede electrónica y el diseño de una aplicación informática para facilitar la participación ciudadana"

Ha destacado la creación de la Oficina de Control Presupuestario, que "hace más transparente la gestión de los departamentos del Gobierno de cara a su seguimiento por parte de los grupos de las Cortes".

Entre las "cosas por hacer" ha aludido a "la creación de la Agencia de Integridad y Ética Pública", sobre lo que ha realizado una propuesta a los Grupos Parlamentarios.

Por otra parte, ha resaltado que, en colaboración con CERMI, ha mejorado la accesibilidad a La Aljafería, la web tiene ya contenidos adaptados para personas sordas y, junto con ARASAAC, se ha señalizado todo el edificio para que personas con discapacidad cognitiva puedan moverse por cualquier dependencia de las Cortes. El Parlamento también colabora con Ecodes.

También ha anunciado que dentro de pocas semanas, a comienzos del verano, se incorporarán avances tecnológicos a la visita que permitirán contemplar mediante recreaciones en realidad aumentada cómo fueron en su época algunas de las estancias más importantes de La Aljafería.

PIONEROS

En su intervención, Sada ha señalado que "el mundo es de los pioneros, de los que abren nuevos caminos, de los valientes que hacen de su vida un motivo de ayuda a los demás" y ha hecho notar que la medalla de las Cortes reconoce este año "la labor de una entidad que presta tiempo, recursos, atención y acompañamiento; todo ello por el mayor valor que tenemos, la vida".

Ha explicado que "hace 34 años que un grupo de madres y padres unieron fuerzas para encarar la enfermedad" de sus hijos y comenzaron "una travesía por el desierto para buscar unos recursos que todavía no existían", una experiencia que dio paso a la creación de ASPANOA.

Desde entonces más de 1.000 familias han recibido la atención de la entidad, "que tiene como único objetivo que esas familias se preocupen únicamente por la salud" de sus hijos, "de que sea más llevadera y humana la atención a su enfermedad, e impulsar la investigación sobre el cáncer".

ASPANOA "acompaña a los progenitores desde el mismo instante en el que conocen el diagnóstico y esto sucede entre treinta y cuarenta veces al año en Aragón", ha indicado Sada, exponiendo que la asociación "pone a disposición de las familias su asistencia social, económica y hasta una vivienda, en caso de que residan fuera de Zaragoza". Cada año, unos 200 núcleos familiares reciben ayuda psicológica, social y sanitaria.

"ASPANOA ha construido alrededor de la familia y de la vida su razón de ser", ha dicho Sada, quien ha realzado que "es una entidad activa, que no deja de buscar constantemente recursos financieros y de apoyo, de organizar actividades con las que sensibilizar al resto de la sociedad", añadiendo que "hay algo en su interior que muy pocos conocen y que les convierte en ejemplo a seguir: ASPANOA ha creado una cadena de solidaridad intergeneracional".