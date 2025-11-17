Salazar (PSOE): "El PP pretende pagar su programa electoral con el dinero de todos los oscenses"

HUESCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, ha criticado el "nuevo plan" avanzado por la alcaldesa Lorena Orduna y ha alertado de que "el dinero de los oscenses no puede destinarse al programa electoral del PP, tiene que destinarse a todo lo que la alcaldesa ha prometido en estos años y todavía no ha hecho".

La socialista ha aludido a proyectos como la biblioteca Ramón J. Sender, el pasaje Avellanas, la cancha de baloncesto de Martínez de Velasco, la plaza Luis Buñuel, y las fuentes de Marcelo. "Es tanto lo que ha dicho que haría y tan poco lo que ha hecho como alcaldesa, que es normal que necesite un nuevo plan, pero nos negamos a que lo pague la ciudadanía", le ha reprochado.

"Lorena Orduna no tenía un plan para Huesca y ahora pretende que entre todos le paguemos no uno, sino dos planes", ha sintetizado.

En ese sentido, la portavoz socialista ha explicado que hace unos días, el Ayuntamiento comenzó el proceso para la contratación de una consultora privada, "hay presupuestados casi 60.000 euros para redactar dos planes que pretenden tener hechos en junio de 2026, a menos de un año de las elecciones municipales. Este plazo no es casualidad, este plazo deja claro que Lorena Orduna no tenía un plan para Huesca y que el PP lleva tiempo pensando en 2027. Se les está haciendo largo este tiempo".

El PSOE pide al equipo de gobierno que, "con la facilidad que han corregido supuestos errores que no lo son, como el de Harineras, corrijan este, que sin duda lo es, y destinen esos 60.000 euros a necesidades presentes, a hacer lo mucho que tienen pendiente hasta esas elecciones municipales que ya tienen en el horizonte".