Sale a licitación el acondicionamiento de caminos en La Venta del Olivar y en Garrapinillos

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación el acondicionamiento y mejora de caminos municipales en La Venta del Olivar y en Garrapinillos por un importe de 67.780 euros, dentro de su apuesta por invertir y mejorar la calidad de vida en los barrios rurales.

Con este objetivo, el Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior incluyó una partida presupuestaria de 1 millón de euros para el Plan Extraordinario de Inversiones en Barrios Rurales, que se suma a la asignación por el mismo importe de Urbanismo y al convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza, ya finalizado.

Atendiendo las reclamaciones de los vecinos y, en este caso, de la alcaldía del barrio rural de La Venta del Olivar, el Ayuntamiento ha sacado a licitación la mejora y el acondicionamiento de caminos que se encontraban en mal estado de conservación, debido a los graves problemas de desagüe de las aguas de escorrentía que los hacían intransitables.

Con estos trabajos, que una vez adjudicados tendrán un plazo de ejecución de cuatro semanas, se mejorarán notablemente las condiciones y la circulación de los vehículos.

Se llevarán a cabo en el camino viejo de Monzalbarba, en un tramo de 600 metros de longitud y en el camino de La Casilla del Ferrocarril (475 metros). El presupuesto de licitación asciende a 19.437 euros (iva incluido).

Al mismo tiempo, y también con cargo al Plan Extraordinario de Inversión en Barrios Rurales, incluido en el presupuesto de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento ha sacado también a licitación la renovación del camino del Puente de Clavería en el barrio de Garrapinillos por un importe de 48.343 euros (iva incluido).

La actuación prevista se desarrollará en dos tramos donde el pavimento asfáltico presenta deficiencias notables, con el objetivo de restaurar las características superficiales y mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y la circulación de vehículos. Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de 30 días.

Para el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, el avance de estos y otros trabajos en los barrios rurales refleja el compromiso claro del Gobierno municipal, que desde el primer año apostó por invertir y mejorar la calidad de vida en estos núcleos de población y realizar obras, históricamente reivindicadas por los vecinos.

"Estamos cumpliendo, no sólo hemos ejecutado todo el convenio con la Diputación de Zaragoza, sino que hemos incrementado notablemente el presupuesto municipal con este Plan Extraordinario para los Barrios Rurales", ha manifestado.