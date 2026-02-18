Salud Pública cierra una cocina clandestina y destruye 258 kilos de alimentos peligrosos

La cocina clandestina no reunía las mínimas condiciones higiénico-sanitarias. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Inspectores de Sanidad del Gobierno de Aragón, pertenecientes a la Zona Veterinaria de Zaragoza, han cerrado una cocina clandestina ubicada en el barrio de Las Delicias. La Policía Local acudió al establecimiento el pasado 6 de febrero ante una queja vecinal por ruido de obras. Los agentes comprobaron que en ese local se podían desarrollar actividades de riesgo para la salud pública y avisaron a los veterinarios, como suelen hacer en estos casos.

La inspección veterinaria permitió detectar un grave riesgo para la salud de los potenciales consumidores y culminó con la suspensión cautelar de la actividad y la retirada del mercado de 258 kilos de alimentos no aptos para el consumo.

El establecimiento, situado en un bajo sin ningún tipo de identificación que permitiera conocer la actividad desarrollada, no reunía las condiciones higiénico sanitarias mínimas exigidas. Los inspectores constataron múltiples deficiencias, como falta de mantenimiento estructural en instalaciones y equipos; ausencia de sistema de extracción de humos; presencia de insectos muertos; acumulación de materiales ajenos a la actividad alimentaria, como útiles de albañilería, productos químicos, maletas y bolsas de ropa; comunicación directa de la zona de manipulación de alimentos con un local destinado a inodoro, inoperativo y en obras, lo que facilitaba la contaminación de los alimentos.

Ante estas condiciones, los servicios de subdirección de Salud Pública de Zaragoza ordenaron la suspensión inmediata de la elaboración y suministro de comidas, así como la destrucción de todos los productos alimentarios almacenados en el local.

El subdirector provincial de Salud Pública en Zaragoza, Luis Colon, ha indicado que la cocina clausurada carecía de registro sanitario, de autorización para elaborar comidas y no reunía las mínimas condiciones higiénico sanitarias que exige la normativa vigente. En la misma operación se han destruido 258 kilos de alimentos por el peligro que suponían para la salud pública".

CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón desarrolla de forma continua actividades de control oficial para garantizar la seguridad alimentaria de la población. En la provincia de Zaragoza cuenta con 115 inspectores --veterinarios y farmacéuticos--, de los cuales 99 están desplegados en 12 sedes distribuidas por el territorio.

Su labor abarca la supervisión de unos 10.500 establecimientos alimentarios, incluidos 5.600 dedicados a comidas preparadas. Cada año se realizan aproximadamente: 17.300 inspecciones, 2.800 tomas de muestras de alimentos, 5.200 atestaciones sanitarias y certificados de exportación.

Como resultado de estas actuaciones preventivas, durante el último año se destruyeron más de 91.000 kilos de alimentos peligrosos para la salud en la provincia de Zaragoza.

Estas intervenciones reflejan el compromiso del Departamento de Sanidad con la protección de la salud pública, más allá de los servicios asistenciales, y su papel esencial en la prevención de riesgos alimentarios.