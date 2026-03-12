Samantha Vallejo-Nágera y cuatro artistas aragoneses exploran la Garnacha Nueva de Cariñena

Presentación del documental 'La primera vez...El sabor de lo nuevo'. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La chef e 'influencer' Samantha Vallejo-Nágera protagoniza el documental 'La primera vez...el sabor de lo nuevo', en el que dialoga con cuatro destacados artistas aragoneses --los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro y la cantante Carmen París-- en torno a los vinos de las Denominación de Origen Cariñena y, en concreto, a la gama 'Garnacha Nueva'.

El documental se ha estrenado este jueves en la capital aragonesa y ha contado con financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), como culminación a las acciones de promoción realizadas con motivo de la elección de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025.

En representación de la DPZ, ha participado en la presentación la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, quien ha mostrado el apoyo "firme" de la institución. "La Diputación de Zaragoza apuesta por la cultura como herramienta de cohesión y desarrollo, y por la promoción turística como vía para dar a conocer al mundo nuestros paisajes, nuestras bodegas y nuestras gentes", ha destacado, a la vez que ha resaltado que el vino "forma parte de la identidad de la provincia de Zaragoza y es, además, una magnífica puerta de entrada para descubrir nuestro patrimonio, nuestros pueblos y nuestra forma de vida".

"Este documental recoge precisamente esa primera emoción, ese descubrimiento que transforma una uva en historia y en sabor; es una ventana a la pasión y al saber hacer que encontramos en Cariñena y en toda la provincia", ha incidido.

LAS NUEVAS VISIONES DE LA GARNACHA

Con el lema "Una misma garnacha, múltiples visiones", la Denominación de Origen Cariñena presentó el pasado año la marca global "Garnacha Nueva de Cariñena", en la que distintas bodegas de la Denominación reinterpretan esta variedad emblemática de la zona en vinos "jóvenes, frescos y vibrantes", de baja graduación alcohólica (11º) y que se presentan al consumidor con una imagen común en sus etiquetas.

Samantha Vallejo-Nágera se ha reconocido como la primera emocionada por la experiencia. "Yo no conocía el territorio y me he quedado flipada con la belleza de este campo, con este vino increíble y con unos personajes con los que he aprendido un montón, Cariñena es una pequeña Toscana", ha declarado.

La popular chef y empresaria ha explicado que el documental se basa en la primera vez que prueba este vino, que "es un vino joven, del año, divertido y fácil de entender". "Y lo hago hablando con artistas que nos cuentan sus sentimientos y su evolución, cómo han ido cambiando a lo largo de sus vidas profesionales, en un paralelismo entre la creación artística y la elaboración del vino", ha agregado.

La mediática influencer se ha declarado "enamorada totalmente de estos campos preciosos, este color dorado de las viñas, ordenadas, limpias, y que resulta espectacular que crezcan sobre piedras; y también de unos personajes que son gente con temperamento, gente aragonesa".

Además, ha asegurado que va a incorporar los vinos de Garnacha Nueva de Cariñena "porque tienen muchas posibilidades, no solamente en España, sino también fuera y su relación de calidad-precio está muy bien".

ITZIAR MIRANDA Y NACHO RUBIO

Las entrevistas de Samantha Vallejo-Nágera comienzan con la actriz Itziar Miranda en un viñedo, escenario de la película 'Cariñena, vino del mar'.

Itziar Miranda ha señalado que este documental "tan bonito cierra un círculo" ya que coincidió con la chef en el programa 'MasterChef' y ha añadido que "se está viviendo un momento dorado a nivel cultural en Aragón", en el que los enólogos "son también creadores, artistas que están haciendo algo muy hermoso con el vino de Cariñena, manteniendo su carácter, pero con una libertad y una diversidad que es un éxito".

El turolense Nacho Rubio ha animado anima a descubrir los vinos de la DO Cariñena, que "está sacando unos productazos increíbles". "Merece mucho la pena probar lo nuevo que se está haciendo porque se están elaborando unos vinos increíbles, hay joyitas auténticas", ha aseverado.

Su entrevista se grabó en el Cariñena Wine Museum, el renovado espacio con contenidos interactivos para conocer la historia y señas de identidad de la Denominación.

Actor también en 'Cariñena, vino del mar', ha dicho que ve la película "muy necesaria en estos momentos, que en tiempos de tanta polarización, de tanta histeria, habla de gente buena".

CARMEN PARÍS Y ARANTXA EZQUERRO

La cantante Carmen París, Premio Nacional de Músicas Actuales en 2014, ha explicado que en su entrevista con Vallejo-Nágera ha querido enseñarle "el sabor de la tierra, es lo que se tercia en Cariñena; que conozca el sabor de los vinos de la tierra para mostrar la relación entre la agricultura y la cultura, como en mi música, que también está basada en las raíces".

En el documental, habla desde el santuario de la Virgen de Lagunas, donde ha expresado que promocionar el vino de Aragón es "un sueño" que tiene desde que hizo el disco 'Ejazz con J', "cantando jotas en inglés para exportarlas".

En la casa natal de Goya en Fuendetodos, la 'influencer' ha entrevistado a Arantxa Ezquerro, ganadora del Goya 2025 al Mejor Vestuario por 'La virgen roja', de Paula Ortiz.

Pregonera en las últimas Fiestas del Pilar de Zaragoza junto a otras cinco destacadas cineastas aragonesas, ha reivindicado "una mezcla de lo antiguo y lo joven, que no nos tiene que dar miedo para nada". "Creo que con el vino también se puede hacer eso, reinterpretar los grandes clásicos y volverlos a disfrutar con sabores nuevos", ha afirmado.

"A los vinos de Cariñena les haría un vestuario que transmita ese talante que tenemos de dureza y elegancia, de esa cosa ruda y a la vez que te atrae y te engancha a la tierra", ha comentado.

DESDE EL VIERNES, EN 'YOUTUBE'

Tras su estreno en la pantalla grande, 'La primera vez...el sabor de lo nuevo' se podrá ver a partir de este viernes, 13 de marzo, en 'YouTube' y en la web de la Denominación.

El presidente de la DO Cariñena, Antonio Serrano, ha señalado que con esta iniciativa se pretende "llegar a todos los consumidores, a los que ya nos aprecian y a los que por primera vez se atrevan a abrir el tesoro que es una botella y descubrir nuestra esencia y lo que queremos ser ahora".