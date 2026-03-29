San Juan de la Peña (Huesca) acoge un taller de caligrafía antigua los días 11 y 12 de abril

Un momento del taller que se celebró el pasado año. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón impulsa la celebración de un taller de caligrafía antigua que tendrá lugar los próximos 11 y 12 de abril en el Monasterio de San Juan de la Peña, una iniciativa que permitirá a los participantes adentrarse en el arte de la escritura histórica en uno de los enclaves patrimoniales más representativos de la comunidad autónoma.

La actividad, con una duración total de 10 horas lectivas, se desarrollará en régimen de alojamiento, estará limitada a 20 plazas y tendrá un coste de 60 euros por participante, incluyendo habitación doble con desayuno y la comida del sábado 11 de abril.

El taller girará en torno a la Crónica de San Juan de la Peña, uno de los documentos más valiosos vinculados al monasterio, cuyo estudio y reproducción parcial constituirán el eje central de la formación. La propuesta está dirigida tanto a personas sin experiencia como a participantes con conocimientos previos, adaptando los contenidos a los distintos niveles mediante formación básica en el uso de la plumilla y técnicas iniciales, así como ejercicios de perfeccionamiento del trazo para los más avanzados.

El programa formativo se desarrollará a lo largo de dos jornadas. El sábado se impartirán seis horas de formación en sesiones de mañana y tarde, mientras que el domingo se completará el taller en horario matinal, finalizando en torno a las 14:00 horas. Durante el desarrollo del curso, los asistentes trabajarán el abecedario con apoyo de material didáctico individualizado y realizarán ejercicios prácticos continuados.

Como complemento a la formación, el sábado por la tarde tendrá lugar una conferencia-coloquio impartida por el historiador Javier Lázaro, centrada en la relevancia histórica del monasterio y del documento objeto del taller, lo que permitirá profundizar en su contexto cultural y resolver dudas de los asistentes.

La jornada del domingo se estructurará en tres bloques, con un repaso de los contenidos aprendidos, una pausa intermedia y la reproducción parcial de la portada de la Crónica. El taller concluirá con un acto de entrega de diplomas en la iglesia barroca anexa a la hospedería, acompañado por la interpretación de música sacra a cargo de la Coral de Almudévar. Este acto estará abierto al público general.

La organización corre a cargo de la Asociación Sancho Ramírez de Jaca, junto con la Hospedería de San Juan de la Peña y la Asociación Cultural Vía Lata de Almudévar, que aporta el equipo de calígrafos dirigidos por el maestro Javier Franco. Se trata del quinto taller de estas características impulsado por la organización.

Las reservas podrán realizarse hasta el 2 de abril a través del correo electrónico asanchoramirez@gmail.com, mientras que el 6 de abril se comunicará a las personas admitidas los trámites para formalizar la inscripción y efectuar el pago. Asimismo, la cena del sábado 11 de abril tendrá carácter voluntario y un precio de 22 euros.

El evento cuenta con el patrocinio y la colaboración de Turismo de Aragón, que refuerza así su compromiso con la promoción del patrimonio cultural y la dinamización turística a través de experiencias vinculadas a la historia y la identidad del territorio.