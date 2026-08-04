'San Mateo Vibra', de Noemí Ruiz, será el cartel oficial de las fiestas de Monzón 2026

La autora de Torrente de Cinca, Noemí Ruiz, gana el concurso con una obra que reúne algunos de los principales símbolos festivos y patrimoniales de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El cartel 'San Mateo Vibra', diseñado por la vecina de Torrente de Cinca Noemí Ruiz López, será la imagen oficial de las fiestas de San Mateo 2026 de Monzón, que se celebrarán del 17 al 21 de septiembre. La autora ha recibido este martes el reconocimiento oficial en un acto celebrado en el Ayuntamiento, donde ha sido recibida por el alcalde, Isaac Claver, y el concejal de Fiestas, Jairo Sánchez.

Ruiz, que no se dedica profesionalmente al diseño gráfico, ha explicado que participa habitualmente en concursos de carteles festivos de diferentes localidades y que anteriormente ha realizado trabajos para municipios como Torrente de Cinca, Fraga, Torredonjimeno, Santo Domingo de la Calzada, Zaldibar, Híjar o Calatayud.

La autora ha reconocido que todavía no ha tenido la oportunidad de vivir las fiestas de San Mateo, aunque espera hacerlo este año si sus obligaciones laborales en el campo se lo permiten.

UN CARTEL INSPIRADO EN LA IDENTIDAD DE MONZÓN

Para elaborar la propuesta ganadora, Noemí Ruiz ha señalado que primero se documentó sobre las fiestas a través de vídeos y programas oficiales, con el objetivo de identificar los elementos más representativos del municipio y de sus celebraciones.

A partir de ese trabajo previo incorporó al diseño referencias como los globos, el patrón San Mateo y algunos de los principales monumentos de la ciudad, entre ellos el castillo y la catedral.

La autora ha explicado que una de las ideas centrales del cartel consistió en transformar las letras de la palabra 'Monzón' en iconos vinculados a la localidad y a sus fiestas, utilizando imágenes reales para representar tanto el patrimonio como algunos de los momentos más característicos de las celebraciones.

Además, apostó por una composición muy colorista en la que la letra 'O' simboliza una explosión de color asociada al ambiente festivo y a las peñas, combinando principalmente los tonos rojo y azul como colores representativos.

Según Ruiz, su intención era crear un cartel que transmitiera energía y ganas de disfrutar de las fiestas, de manera que quien lo contemplara sintiera el deseo de que llegara cuanto antes el inicio de San Mateo.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha felicitado a la ganadora por el trabajo realizado y por el tiempo dedicado a preparar una propuesta que, a su juicio, refleja algunos de los momentos y símbolos más importantes tanto de las fiestas como de la ciudad.

Asimismo, ha destacado el mérito de que Ruiz haya conseguido el primer premio en la primera ocasión en la que se presentaba al concurso.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Jairo Sánchez, ha recordado que el cartel será la imagen oficial de San Mateo 2026 y estará presente en la promoción y difusión de las celebraciones por toda la ciudad. El edil ha señalado además que el Ayuntamiento continúa avanzando en la organización de los actos previos mientras se acerca el inicio de las fiestas, previsto para el próximo 17 de septiembre.