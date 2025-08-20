Sánchez Quero abordará este jueves con Bermúdez de Castro la creación de un consorcio autonómico de bomberos

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado este miércoles que se reunirá este jueves con el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, para abordar la creación de un consorcio aragonés de bomberos que agrupe los servicios de prevención y extinción de incendios autonómicos, de las tres diputaciones y de los dos ayuntamientos que cuentan con estos profesionales --Zaragoza y Huesca--.

Sánchez Quero ha asegurado que esta será "la primera reunión" que mantiene DPZ sobre este asunto y que llega después de una carta remitida en julio al presidente autonómico, Jorge Azcón, quien le derivó al titular de Interior. En la misiva, advirtió de que el Gobierno de Aragón, como máximo responsable en materia de protección civil, no tiene ningún medio de extinción de incendios a excepción de la empresa pública Sarga.

"Por parte del Gobierno de Aragón, se ha estado hablando con los sindicatos, pero lo que sí le puedo decir, tajantemente, es que con Diputación de Zaragoza no han hablado para nada", ha subrayado.

A este respecto, el presidente de la DPZ ha defendido que estén todas las administraciones "a disposición" de este consorcio, pero que el Gobierno autonómico "tiene que implicarse en lo que es el sostenimiento, mantenimiento y financiación" de los servicios provinciales de extinción de incendios (SPEIS), como hacen otras comunidades autónomas "cercanas", porque "si no, de nada sirve tener un consorcio de bomberos".

"Yo iré a esa reunión con una buena actitud para integrarnos en ese consorcio, pero lo que no voy a permitir es que se integre la Diputación de Zaragoza en un consorcio donde tengamos que aportar los vehículos, los profesionales, los parques y encima tengamos que pagar lo que es el mantenimiento, la compra de vehículos y los funcionarios del SPEIS", ha recalcado.

En este sentido, ha apuntado que, en ese caso, harían "como parece que va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza", que "no va a entrar en el consorcio y sí que parece ser que está dispuesto a conveniar algún tipo de servicio".