Sánchez Quero niega que la fecha límite para cerrar la nueva Romareda sea finales de octubre

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital "no dijeron la verdad cuando anunciaron que la propuesta del nuevo campo de fútbol de La Romareda tenía que estar cerrada para finales de octubre".

Así lo ha trasladado el presidente de la Institución Provincial tras reunirse este mediodía con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, para hablar sobre las posibles fórmulas de financiación del nuevo campo de fútbol de La Romareda y sobre el proceso de elección de los estadios que serán sede del Mundial 2030, ha informado la DPZ.

En dicha reunión, Sánchez Quero le ha explicado a Francos la situación en la que se encuentra actualmente el proyecto del nuevo campo de fútbol, mientras que el secretario de Estado ha hecho lo propio con respecto a la implicación del Gobierno central en la celebración del Mundial del 2030, así como el proceso y el cronograma para elegir las ciudades que serán sedes de la competición.

"La reunión ha sido muy clarificadora y hemos podido recabar información de primera mano respetando siempre la lógica imparcialidad que debe mantener el Gobierno de España respecto a todas las candidaturas", ha destacado el presidente provincial.

En este sentido, aunque ha reconocido que "es evidente que vamos mal de tiempo", ha subrayado que la alcaldesa, Natalia Chueca, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "tendrán que explicar por qué han insistido en poner una fecha que no es cierta y que nos obliga a resolver en apenas 20 días lo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido incapaz de articular en cuatro años".

LA DPZ RECHAZA "LAS PRISAS Y LA PRECIPITACIÓN"

De este modo, ha confiado en que espera que este "ultimátum" no haya sido "una forma de presionar a la Diputación". En todo caso, ha afirmado que "los zaragozanos pueden estar tranquilos" porque es "una institución seria" y no va a caer en "las prisas y la precipitación".

"Hemos visto adónde nos han conducido las prisas y la precipitación de Azcón y Chueca: a un proyecto fracasado y a la casilla de salida", ha remachado Sánchez Quero.

A este respecto, ha vuelto a dejar claro que la Institución Provincial "no quiere jugar con las ilusiones de los zaragozanos apoyando un nuevo proyecto que pueda fracasar" y ha reiterado que, para formar parte tienen que ver que es "serio y viable", con "total transparencia" y deben tener "toda la información sobre cómo se quiere construir el nuevo campo".

Sin embargo, ha lamentado que "la realidad es que hoy estamos a 19 de octubre y seguimos sin tener ni un solo papel".

UN PROYECTO A 50 AÑOS

Por último, el presidente de la DPZ ha recordado que "el nuevo campo es un proyecto a 50 años, no para un mes", por lo que ha apostado, "aunque lleve más tiempo", por articular una propuesta "seria, transparente y viable para que Zaragoza tenga cuanto antes el campo que se merece".

"Si además podemos ser sede del Mundial mucho mejor, pero son dos cosas distintas y no podemos poner el carro antes que los bueyes. Ser sede del Mundial sería fantástico, pero no podemos perder de vista que el nuevo campo es un proyecto a 50 años, no para un mes", ha concluido.