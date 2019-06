Sánchez Quero (PSOE) negociará esta semana con el PAR los gobiernos de comarcas y ayuntamientos

Publicado 04/06/2019 18:44:57 CET

El secretario general del PSOE-Zaragoza subraya que "no se escatimarán esfuerzos" para que Lambán y Alegría gobiernen

ZARAGOZA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha dicho que esta semana contactará con el Partido Aragonés (PAR) para negociar los gobiernos de las comarcas y ayuntamientos que podría liderar el PSOE tras el resultado de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, Sánchez Quero ha considerado que los resultados de los comicios para el PSOE han sido "espectaculares", apuntando que en la provincia de Zaragoza es donde "más hemos crecido en votos", lo que ha permitido que el PSOE sea la primera fuerza política en Aragón.

"Los socialistas aragoneses hemos conseguido también tener voz directa en Bruselas para poder canalizar nuestras reivindicaciones a través de la compañera Isabel García, que es natural de Muel", ha observado Sánchez Quero, para destacar que el candidato a la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, "ha obtenido un buen resultado, ha subido prácticamente 50.000 votos", pasando de ocho a once diputados por la provincia de Zaragoza en las Cortes.

En las elecciones municipales, ha continuado, el PSOE ha subido en 35.000 votos "y de los 1.746 concejales que estaban en juego, 762 los hemos obtenido el Partido Socialista en la provincia, el 44 por ciento" del total. Este resultado ha llevado a que el PSOE logre 126 ayuntamientos por mayoría absoluta "y habría otros 21 con mayoría relativa, que dependen de los pactos que en estos días se llevarán a cabo".

Sánchez Quero ha sostenido que, con estos resultados, "el PSOE está en condiciones de gobernar la Comunidad autónoma, la Diputación de Zaragoza, en la que hemos subido dos diputados, la mayoría de las comarcas y ayuntamientos" y se ha mostrado confiado en recuperar, con pactos, las alcaldías de Zaragoza, Calatayud y Tarazona.

Por ello, ha expresado su agradecimiento a los zaragozanos por el apoyo que han dado al PSOE en los comicios, que ha permitido a esta formación recuperar "el liderazgo que el PSOE tenía en 2010. Los zaragozanos están esperando a que el PSOE, de la mano de Javier Lambán y Pilar Alegría, vuelva a las instituciones a trabajar por el futuro y progreso de esta provincia y de Aragón", ha defendido.

NEGOCIACIONES

No obstante, conseguir el gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras instituciones, pasará por pactar con otros partidos. En este sentido, Sánchez Quero ha afirmado que las negociaciones "van bien", si bien ha comentado que él está centrado en la provincia de Zaragoza "y esta semana mismo" se citará con el PAR "para ver qué podemos hacer respecto a las comarcas y ayuntamientos que el día 15 se constituyen".

Las negociaciones para el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza dependen del secretario de Organización, Darío Villagrasa, de los secretarios provinciales y del secretario general, Javier Lambán, ha dicho.

En este punto, Sánchez Quero ha asegurado que tiene "buena" relación con los representantes de Ciudadanos en la Diputación de Zaragoza, pero ha afirmado que no ha hablado "nunca" ni con el candidato de Cs a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez, ni con la candidata a la Alcaldía, Sara Fernández. "Si los llamara a lo mejor no se pondrían porque no nos conocemos directamente, por eso digo que la negociación la lleva el secretario de Organización, Darío Villagrasa, y el secretario general, Javier Lambán".

Ha reconocido que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, para que Pilar Alegría sea alcaldesa es imprescindible que Cs la apoye o se abstenga en su investidura y ha realizado un llamamiento y ha apelado "a la responsabilidad" de PP y Cs "para que dejen votar a quien tiene mayor representación, que en este caso es Pilar Alegría con diez concejales y Javier Lambán con 24 diputados". En todo caso, ha garantizado que "no se van a escatimar esfuerzos" para que ambos gobiernen.

"EN ZARAGOZA TIENE QUE SER CON CS"

"En Zaragoza está claro que tiene que ser con Cs o difícilmente se podría sacar adelante", ha admitido, para agregar que en el caso de Calatayud, recuperar la Alcaldía pasaría por pactar con Cs y el PAR, mientras que en Tarazona se tendría que llegar a un acuerdo con Cs y Tarazona Plural. Ha insistido en que, en primer lugar, negociará con el PAR y "según como vayan las negociaciones a nivel regional con Cs, veremos lo que se puede hacer".

Al respecto, ha dicho tajante que le consta que desde el PSOE se ha llamado a Cs para emplazarles a negociar, aunque "se les ha remitido a Madrid y Cs en Madrid decidirá lo que tenga que decidir en su momento. Nosotros lo tenemos claro, Javier Lambán tiene que ser presidente porque tiene 24 diputados en las Cortes y le toca a él gobernar".

En su opinión, llegar a un acuerdo con el PAR es "más fácil" porque el PSOE y el PAR "suman en casi todas las comarcas, excepto en la de Tarazona, donde tiene mayoría absoluta el PP". Ha advertido de que el PAR se ha quedado sin representación en la Diputación de Zaragoza, donde contaba con un diputado, pero tiene 43 alcaldes y 230 concejales, por lo que su presencia en el territorio es importante.

EN LA DPZ

Respecto a la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero ha expresado su disposición a continuar como presidente de esta institución, que lidera desde 2015, y ha avanzado que se postulará para el cargo. No obstante, ha recordado que en primer lugar se deben elegir a los diputados provinciales, a continuación "Madrid tendrá que dar el visto bueno y después los diputados elegirán al candidato a la Presidencia en votación secreta y en urna en el comité provincial".

Por otra parte, Sánchez Quero se ha referido a las reivindicaciones del PSOE altoaragonés para apoyar a Javier Lambán en las negociaciones para presidir el Ejecutivo autonómico y ha considerado que es "inaudito" este comportamiento.

"No es el momento de reivindicaciones internas, sino de ir todos en la misma dirección, porque si ya lo tenemos difícil para negociar con otros partidos para llegar al Gobierno de Aragón, pues si desde la Comisión Ejecutiva Provincial de Zaragoza hiciéramos como los compañeros de Huesca", ha planteado, para sentenciar que "ahora no es el momento de reivindicar, es momento de cerrar y de formar gobierno con Javier Lambán".