Sánchez Quero: "Si dependiera de Alegría, Cucalón ya no estaría de alcalde"

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado este miércoles que el alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón --suspendido de militancia del PSOE--, sigue en sus cargos porque lo apoyan sus concejales y los consejeros comarcales y no por el respaldo de la dirección del partido. "Si dependiera de la señora Alegría --la secretaria general regional--, el señor Cucalón ya no estaría de alcalde", ha admitido.

Así lo ha manifestado después de que el Pleno de la institución provincial rechazara una nueva moción del PP relativa a Cucalón, con el voto en contra de PSOE, Vox, En Común-IU y CHA, que en este caso se centraba en la vulneración de los principios éticos adheridos a los cargos públicos y en reprobar la actitud mantenida hacia el alcalde de Aguarón por parte de Alegría, Sánchez Quero y de la secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero.

Tras el debate de la iniciativa, el presidente de la DPZ ha recordado que ya está superada la época de los gobernadores civiles, que podían destituir a alcaldes y ha considerado que los populares deberían dejar de atacar a Pilar Alegría y que lo hacen porque la socialista puede sacar "mejores resultados" que Jorge Azcón en unas elecciones autonómicas, como ocurrió en las elecciones municipales en Zaragoza en 2019.

Ha reprochado al PP que insistan con Lucio Cucalón cuando incluyeron en sus listas al exalcalde de Tosos y expresidente del Campo de Cariñena, José Luis Ansón, expulsado por el PSOE tras una condena por coacción; o al alcalde de Monterde, José Gracia, acusado de inmatricularse "fincas y casas de sus vecinos".

CUCALÓN, BAJO EL PARAGUAS DEL PSOE

En defensa de su iniciativa, la portavoz provincial del PP, Maricarmen Lázaro, ha reprochado a los socialistas que "defiendan" y "amparen" al alcalde aguaronero cuando "ha traspasado presuntamente" los límites éticos y de buena gestión.

Lázaro ha subrayado que Cucalón "sigue bajo el paraguas protector del PSOE de Pilar Alegría", aunque digan que lo han suspendido de militancia. "Si eso no fuera así, esos alcaldes y concejales del PSOE dejaría de apoyarle", ha asegurado.

Ha recordado que ofrecieron los votos del PP tanto en el Ayuntamiento de Aguarón como en la Comarca Campo de Cariñena para elegir un nuevo alcalde y presidente, así como que Cucalón ha sido condenado ocho meses por acoso laboral a dos empleados municipales y que será juzgado por falsedad documental antes de final de año por unos hechos que para la Fiscalía están "probados".

En su exposición de motivos, los populares señalan que la Fiscalía pide tres años de prisión para Lucio Cucalón y también para el exconcejal José Luis Murcia, que responderán ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. El alcalde comparecerá como presunto autor de un delito de falsedad documental que habría cometido durante la gestión de la sociedad urbanística municipal, con la que se pretendía desarrollar un polígono industrial que nunca se ha llegado a materializar.

La supuesta falsificación documental, según constaba en el auto, afecta a los certificados de las cuentas y de sus actas de aprobación comprendidas en tres ejercicios, que van desde 2016 hasta 2019.

RECHAZO DEL RESTO DE GRUPOS

Desde Vox, el diputado Jesús García ha reivindicado la "honestidad, ejemplaridad y respeto absoluta la ley", pero también la presunción de inocencia y la ausencia de competencias de la DPZ para exigir responsabilidades a un alcalde elegido democráticamente, por lo que ha votado en contra.

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, aunque ha dicho que no va a defender a Cucalón, ha acusado al PP de erigirse en jueces y de convertir la institución provincial "en un barrizal", mientras "los escándalos de sus acólitos no los ven nunca", citando a los alcaldes de María de Huerva, Pastriz, Manchones o Monterde, que han creado "auténticos cortijos personales".

Para el representante de CHA, José Manuel Latorre, el caso del alcalde de Aguarón "ya huele" y ha considerado "curioso" que los populares no hagan lo mismo con el alcalde de Monterde, que incluso tiene una asociación de vecinos perjudicados.