Sanidad oferta 375 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2026 en Aragón

El examen será el 24 de enero de 2026 en varias ciudades españolas, entre ellas Zaragoza

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina (MIR), Farmacia (FIR), Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (RFIR), que incluye 12.366 plazas, un 3,5% más que el año pasado, de las que 375 corresponden a Aragón.

De ellas, 314 corresponden a la provincia de Zaragoza, 49 a la de Huesca y 34 a la de Teruel. Por especialidades, la mayoría son plazas MIR --279--, seguidas de Enfermería --98--. Ocho plazas de Psicología, siete de Farmacia, dos de Biología, dos de Física y una de Química completan la lista, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Una de las especialidades más demandadas es la de Medicina y Enfermería de Familia y Comunitaria, con 136 plazas ofertadas: 33 en el Sector Zaragoza II, 24 en el Zaragoza III, 20 en el Zaragoza I, 16 en Huesca, 14 en Alcañiz, 12 en Barbastro, 9 en Teruel y 8 en Calatayud.

Desde 2018, se ha producido un incremento del 54% a nivel nacional, en cumplimiento del compromiso del Ministerio de Sanidad con la formación especializada de profesionales sanitarios.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado, 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14.00 horas --13.00 en Canarias--, adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

El examen se podrá realizar en las siguientes localidades: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media.

La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas. Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal.

Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.