Santisteve cree "inconcebible" que Podemos vaya al margen de ZeC y no concurra a las primarias conjuntas

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha considerado que "sería bastante inconcebible" que Podemos quiera funcionar al margen de Zaragoza en Común (ZeC) y no se presentara a las primarias conjuntas de estas confluencias a la Alcaldía de la ciudad. "De hecho Podemos ha trabajado dentro de ZeC y creo que sería bastante triste".

Santisteve ha dejado claro que independientemente de la opción que adopte Podemos sus planes "no cambian" al precisar: "sigo siendo el mismo del primer día y sigo siendo candidato de ZeC".

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha indicado que ZeC mantiene la mano tendida y ha recordado que la coordinadora ha planteado generar un espacio de dialogo para llegar a un acuerdo.

"Creo que a las primarias abiertas en ZeC nadie tiene que tenerles miedo y hay procedimientos democráticos que nos hemos dado y somos una formación que apuesta por la transparencia y por un procedimiento a respetar. No vamos a hacernos trampas a nosotros mismos".

El alcalde ha confiado en que esta decisión inicial de Podemos se reconduzca y que "el nerviosismo se aplaque conforme se tomen decisiones".

Asimismo, ha aventurado que "está por ver" que Podemos no se presente a las primarias de ZeC. "Ya se verá si se presenta o no porque faltan unos 20 días para las primarias y, de momento, no le doy validez porque ha sido un anuncio y espero que se reconduzca en el espacio de diálogo para que haya acuerdos".