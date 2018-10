El alcalde de Zaragoza sostiene que la dignidad de los hombres depende de cómo se apoye la lucha feminista

Actualizado 22/10/2018 20:28:27 CET

ZARAGOZA, 22 Oct.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha defendido que es necesario darse cuenta de que, "como hombres, nuestra dignidad depende de como apoyemos la lucha feminista por la igualdad de hombres y mujeres".

Santisteve ha participado en una concentración organiza por la asociación 'Hombres por la igualdad', en la plaza de España en la que varias decenas de varones se han apostado alrededor de un círculo de velas al que luego se han sumado las mujeres y han sostenido una pancarta en la que se podría leer 'Hombres contra las violencias machistas. El silencio nos hace cómplices'.

Posteriormente, se ha leído un manifiesto en forma coral entre los asistentes que, de forma voluntaria, han declamado el texto por párrafos.

"No podemos hacer tabla rasa en todo lo que está ocurriendo y tenemos que estar dando la cara y apoyando al feminismo en todo lo que podamos", ha opinado el alcalde.

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha recordado que en los años de la Transición, cuando tenía 18 años, vivió los primeros pasos de un movimiento feminista "muy potente" que influyó en una educación por la igualdad. "Estos actos me recuerdan esos tiempos y es necesario que los hombres se sumen".

RESPONSABLES DE LO QUE SE TRANSMITE

El responsable de 'Hombres por la igualdad', José María Galdo, ha enfatizado: "El silencio nos hace cómplices". A su parecer, es muy difícil de explicar en una sociedad, que se considera igualitaria, que exista continuamente el máximo de la violencia machista, que es el asesinato, y también las múltiples violencias que sufren la mujeres, día a día, "y que ni ellas ni nosotros somos consientes de ello".

"Queremos dejar de manifiesto que no somos malos intrínsecamente, sino que somos hombres que, como las mujeres, hemos recibido la educación que estaba en esa época conforme a unos valores y circunstancias y todos somos hijos e hijas del patriarcado machista que ha calado entre nosotros".

En su intervención ha dicho que no se considera responsable de la educación recibida, pero si de analizarla y, si no se comparte, intentar modificarla. "Seremos responsables de aquello que transmitamos y no queremos transmitir" ya que "no queremos que el silencio sea interpretado como connivencia con el maltratador", ha esgrimido.