Santisteve (ZeC) confía en la inteligencia colectiva de los zaragozanos para elegir el próximo alcalde

Actualizado 26/05/2019 14:35:28 CET

ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza y candidato de Zaragoza en Común) a revalidar el cargo, Pedro Santisteve, ha confiado, "como siempre", en la inteligencia colectiva de los vecinos para elegir el próximo el regidor de la ciudad para el próximo mandato.

"Solo deseamos que, una vez más, el pueblo nos diga qué hay que hacer en los próximos cuatro años. Hemos trabajado mucho esta campaña y también antes y estamos contentos y satisfechos".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha expresado su deseo de que "vaya bien" esta jornada electoral de la que ha confiado en que se registre una alta participación.

Tras depositar su voto en el Colegio Escuelas Pías, de la calle Conde Aranda, Santisteve contado que esta mañana se despertado con la canción 'Somos' del cantautor y político aragonés, José Antonio Labordeta. "Me la he puesto por que me quedé el otro día con ganas, en la carpa, de haberla cantado".