Sara Fernández cree "triste" que se incumplan los estatutos de Cs al designarse el candidato a la Alcaldía sin primarias

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha calificado de "triste" que hace unas semanas se aprobaran en asamblea los estatutos del partido y que se "incumplan exclusivamente en Zaragoza" para designar al candidato a la Alcaldía de la ciudad sin elecciones primarias y que ha recaído en el abogado, José Ramón González Barriga, a propuesta de la dirección nacional.

Sara Fernández ha apuntado que en Barcelona, con un número similar de afiliados, se han convocado primarias, por lo que el candidato de Zaragoza "se impone a dedo y evidencia la importancia de los afiliados" para la dirección de Ciudadanos.

"Es muy triste --ha incidido-- y los afiliados tenemos derecho a opinar y no entiendo que se aprueben unos estatutos para luego saltarse las primarias". Ha añadido: "Los zaragozanos y los aragoneses tenemos derecho a que se cumplan los estatutos".

Ha recordado que sigue afiliada a Ciudadanos, pero las decisiones de la dirección de su partido le avalan la decisión que adoptó de no presentarse a candidata a la Alcaldía al argumentar que la actual directiva "no representa los valores que me hicieron dar un paso al frente en nombre de Cs".