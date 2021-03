Sara Fernández (Cs) asevera que mientras se cumpla el acuerdo de Gobierno con el PP "no habrá problema"

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha señalado que existe un acuerdo "negro sobre blanco" para que Ciudadanos formara parte del acuerdo de Gobierno de la ciudad y mientras se cumpla el pacto con el PP "no habrá ningún problema".

En declaraciones a los medios de comunicación ha manifestado que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, "busca el interés de los zaragozanos" y el acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza está avalado por el partido y mientras se cumpla no habrá problema, ha reiterado.

Sara Fernández ha explicado que donde gobierna Cs se han firmado proyectos específicos para cada institución. "No pactamos siglas, sino proyectos útiles para los ciudadanos y mientras se cumplan no hay problemas, algo que no ha ocurrido en Murcia".

La vicealcaldesa de Zaragoza ha precisado que la moción de censura que Cs ha presentado junto con el PSOE en Murcia "no es una estrategia, sino cumplir el compromiso con los murcianos, que no se ha cumplido".

Ha recordado que al socio en el Gobierno de Murcia, el PP, "se le avisó de los incumplimientos sobre corrupción y falta de transparencia que son líneas rojas para Cs, y después de conversaciones, durante muchos meses, no nos ha quedado más remedio que presentar la moción de censura, pero ha sido por incumplimientos".

Antes de concluir Sara Fernández ha destacado lo siguiente: "Jamás defenderemos la corrupción tenga las siglas verdes, rojas o moradas".