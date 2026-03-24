El Saraqusta Film Festival premiará a Jacqueline Bisset que clausurará el evento y a Kimberley Tell por 'Ena'

La consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el director del Saraqusta Film Festival, José Ángel Delgado, presentan el evento con el cartel anunciador - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La VI edición del Saraqusta Film Festival, el Festival Internacional de Zaragoza de Cine de Historia, se celebrará del 24 de abril al 1 de mayo. Ambos días estarán marcados por la presencia de la actriz española, Kimberley Tell, en la jornada de la inauguración cuando recibirá un reconocimiento por su papel en obras históricas como la serie 'Ena', mientras que la británica recibirá un galardón en homenaje a su carrera en la clausurará este evento.

A lo largo de 8 días, el certamen convertirá a Zaragoza en la capital del cine histórico con la proyección de películas y documentales, mesas redondas y charlas con directores, actores y actrices, en una apuesta por acercar el cine histórico al público.

El Ayuntamiento de Zaragoza --impulsor del festival junto con la productora Cosmos Fan-- refuerza así su apuesta por proyectar la capital aragonesa como ciudad cultural, dinámica y con un sector audiovisual en crecimiento, donde el cine histórico enlaza con la rica herencia cinematográfica de la ciudad y con su legado histórico, que se remonta a más de dos mil años.

La consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado esta sexta edición de la que ha destacado que "se ha construido entre todos", entre un equipo que "crece" cada edición y que "la ciudad lo siente más como suyo".

Sara Fernández ha justificado la presentación del evento en un lateral de la Catedral de La Seo porque es un lugar "emblemático y maravilloso de la ciudad", que representa el mudéjar como también el "potente" cartel, del autor David Arenas, aunque ha elegido la torre de la Iglesia de San Pablo.

Se ha elegido este emplazamiento porque este año se cumplen 25 años de la declaración del mudéjar zaragozano como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 40 del mudéjar en general, ya que el patrimonio mudéjar zaragozano se sumó posteriormente.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha explicado que se mantienen los lugares donde se celebra este festival como el Museo del Teatro Romano, que está pensado para presentaciones matutinas, producciones aragonesas y debates; mientras que las tardes con las proyecciones que optan al concurso y otras secciones, se dividen entre los cines Cervantes y el Patio de la Infanta por lo que ha agradecido a Fundación Ibercaja la cesión de este espacio.

NOVEDAD

Una de las novedades de esta edición, ha adelantado Sara Fernández, es la celebración de la clausura en el Hotel Palafox, donde han ideado una ceremonia de "formato Globos de Oro" y ha confiado en que funcione "muy bien".

Por su parte, el director del festival, José Ángel Delgado, ha trasladado su satisfacción porque "la competencia entre festivales de toda España e incluso internacionales es complicada y tener obras de estreno no es fácil".

José Ángel Delgado ha informado de que se han presentado unos 500 trabajos de 50 países, entre los que destacan España, Argentina, Italia, Francia y Grecia; además hay un aumento de obras procedentes de Estados Unidos y diversos países de Sudamérica. Ha confiado en superar los 5.000 espectadores de la edición anterior y ha agregado que el festival cuenta con un presupuesto que ronda los 250.000 euros.

PROYECCIONES ESPECIALES

La programación de Saraqusta reúne no solo obras a concurso, sino también trabajos que, por su temática, merecen un espacio dentro de la programación. Las tres obras elegidas en esta ocasión representan el espíritu del festival y, en particular, el de esta edición, donde el arte y el patrimonio de Zaragoza cobran especial protagonismo.

Se trata del largometraje documental 'El patio de la Infanta', producido por la Fundación Ibercaja en colaboración con el Grupo Henneo (2025) y dirigido por Luis Galán; y los documentales 'Zaragoza, pionera del cine' (2026), dirigido por Isabel Soria y Vicky Calavia, y 'Mudayán' (2026) de los directores Cristina Gálvez Pérez y Francisco Javier Alvero Cornago. Las proyecciones tendrán lugar el sábado, 25 de abril, en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta, exceptuando "Zaragoza, pionera del cine", que será en la inauguración.

LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES

Los largometrajes a concurso seleccionados por el jurado en esta edición han sido "La copia perfecta", Francia; "Palestina 36", Palestina/UK; "Las locas del obelisco", España; "Primavera", Italia; y "Verdad y traición", Estados Unidos.

Los documentales a concurso se titulan "Pendaripen", España; "Juana de Castilla"; España; "La nuit de cristal/La noche de los cristales rotos", Francia; y "Cómo conquistamos el Oeste", ARagón (España); y "Fiume o Morte!" Croacia.

PANORAMA SARAQUSTA Y SECCIÓN ARAGONESA

La programación de la VI edición de Saraqusta incluye la sección no competitiva "Panorama Saraqusta", donde se proyectarán obras de interés que siguen la línea histórica que caracteriza al festival, y "Sección Aragonesa", especializada en trabajos audiovisuales llevados a cabo por artistas de la Comunidad.

En el caso de "Panorama Saraqusta", se podrán ver las obras "lady X", Polonia; "Ena. La reina Victoria Eugenia", España; "Que el último día sea para nosotros", Argentina. En el programa de costos histórico se podrá ver "Dos vidas. Atentado en Sallent", Aragón (España).

En la "Sección Aragonesa" se proyectarán los documentales "La batalla de las eras", de Pedro Aguaviva; "Las calderas de Pedro Botero" de Etna N. Romero Villanueva; "La bolsa de Bielsa", de Arturo Méndiz; "La memoria de los olvidados", de Javier Espada; y "Borau y el cine" de Germán Roda.

PREMIOS SARAQUSTA 2026

Este año, el festival homenajeará a la actriz británica Jacqueline Bisset, ganadora de un Globo de Oro y con numerosos reconocimientos en festivales de cine europeos y americanos, quien recogerá el "Dragón de oro" durante la clausura del festival, el 1 de mayo.

Bisset ha trabajado bajo la dirección de directores como François Truffaut, John Huston, George Cukor, Claude Chabrol o Roman Polanski, entre otros. También ha participado en producciones cinematográficas y televisivas de corte histórico como la serie 'Napoleón y Josefina. Una historia de amor' (1987), los telefilmes 'Juana de Arco' (1999); 'Jesús' (1999), o 'America's Prince: The John F. Kennedy Jr. Story' (2003); o la serie 'Dancing on the Edge' (2012), ambientada en el Londres de los años treinta y que le valió el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto.

El festival también reconoce el trabajo de la actriz española Kimberley Tell por su participación en trabajos cinematográficos de género histórico, como la serie emitida en La 1 de TVE 'Ena', donde interpreta el papel de la reina Victoria Eugenia. La actriz recogerá el premio Saraqusta en la ceremonia de inauguración el 24 de abril, en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Kimberley Tell también ha participado en el drama histórico 'Ebro, de la cuna a la batalla', basado en las memorias escritas por soldados que vivieron la Guerra Civil y en entrevistas con algunos de ellos o en '45 revoluciones' que retrata el contexto histórico y social de la España de los años 60. Destaca su papel también en 'Planeta 5000' (2020), de Carlos Val, y rodada en Aragón.

ENTRADAS Y BONOS A PRECIOS ESPECIALES

Las entradas para ver las obras a concurso, tanto largometrajes como documentales, se pueden adquirir en la web 'saraqustafilmfestival.com' a un precio de 4,5 euros.

La organización ha puesto también a la venta bonos de 15 euros que permiten entrar a los 10 pases de los audiovisuales a concurso --largometrajes y documentales-- y a las galas de inauguración y clausura. Las entradas y bonos se podrán adquirir a partir del 25 de marzo en la web del festival 'https://saraqustafilmfestival.com/'

Las mesas redondas, los documentales aragoneses, los audiovisuales de 'Panorama Saraqusta' y las proyecciones especiales serán de acceso gratuito hasta completar aforo previa reserva online en la web del festival.