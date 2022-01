El sector agroganadero muestra su indignación por las declaraciones del ministro Garzón

HUESCA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector agroganadero ha mostrado su indignación por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que critica al sector cárnico español, en una entrevista concedida al diario británico 'The Guardian'.

Las palabras del ministro han llevado a las más importantes asociaciones del sector a pedir su dimisión por considerar que se está dañando la reputación de la ganadería española.

El secretario regional de UAGA, José María Alcubierre, ha apuntado que estas declaraciones responden a "una gran falta de altura política por parte del Ministro de Consumo". Alcubierre las ha calificado de "desafortunadas" y ha dicho que ponen de manifiesto el "desconocimiento" total del sector y de la normativa que lo rige.

Para Alcubierre, estas palabras demuestran que el ministro "es un desconocedor total del sector agrario y ganadero, no sólo de Aragón sino de todo el Estado español".

Ha añadido que desconoce la normativa que existe en este momento "y, sobre todo, pone en la picota a un sector tan importante como es el de la ganadería", en el que se trabaja "bajo una gran legislación sobre bienestar animal y alimentación, entre otras normas", por lo que "no entendemos las declaraciones que hace".

DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE RESPETO

Por su parte, el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, ha trasladado su enfado y ha coincidido en señalar el "desconocimiento" del ministro sobre un sector tan importante.

"Son declaraciones desafortunadas, bien porque tiene un gran desconocimiento sobre la ganadería española, lo que haría que no pudiera seguir ni un segundo más al frente de este ministerio o bien porque sean mal intencionadas, que sería una falta de respeto y, por lo tanto, no sería un digno representante", ha afirmado, y ha insistido en que por un motivo o por otro, "este señor no nos puede representar".

Luna también ha hablado de "irresponsabilidad" y ha añadido que "si estas declaraciones vienen de un político, nos preocupan, pero si ya vienen de un ministro denotan una gran irresponsabilidad".

El representante de Asaja Huesca ha reprochado a Alberto Garzón que no sepa que en la comunidad autónoma "tenemos muchas figuras de calidad, entre ellas, el Ternasco de Aragón, sujetas a una exigente normativa", que hace que se trate de "una carne totalmente controlada sanitariamente y con una trazabilidad excelente".