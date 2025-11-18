El sector de la artesanía lanza la marca de calidad 'Aragón a mano' para "innovar y modernizar"

Presentación de la marca de calidad de artesanía 'Aragón a mano' en el estudio de Ana Bendicho. - DGA.

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la artesanía ha puesto en marcha, con el apoyo del Gobierno de Aragón, la marca de calidad 'Aragón a mano. La verdad en cada pieza', cuyo objetivo es modernizar, innovar, mejorar y potenciar todo el valor que tiene el legado de cada uno de los artesanos que han sido capaces de mantener las técnicas de la artesanía".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, quien ha presentado la nueva marca en el estudio de la diseñadora Ana Bendicho, una de las impulsoras del proyecto.

"La artesanía aragonesa busca apoyarse en valores como la verdad, la autenticidad, también la calidad", ha expuesto Vaquero, quien ha apostado por "preservar" las técnicas y dar la oportunidad para que "afloren nuevos artesanos", coordinados en la marca 'Aragón a mano' por el Gobierno de Aragón.

"No se trata de que un artesano tenga que estar solamente en la calle ofreciendo sus creaciones, sino de darle otros entornos que puedan contribuir a poder dimensionar también el legado, el valor y el trabajo de nuestros artesanos", ha comentado la vicepresidenta.

El Gobierno de Aragón quiere "visibilizar" el sector de la artesanía, darle "nuevas posibilidades y oportunidades de diversificar los canales de venta hasta el punto de incorporarlo al programa 'Volveremos", ha continuado Vaquero

"No solamente queremos que la artesanía puede ir por sí sola comunicando ese valor, esa marca, esa autenticidad, sino que es muy importante también poderla vincular a otros sectores con los que puede potenciarse ese valor", ha explicado la vicepresidenta, mencionando el turismo, la gastronomía, la moda y el interiorismo.

CLUB DE EMBAJADORES

Además de la marca 'Aragón a mano', el Ejecutivo impulsará el programa 'Embajadores', mediante el que se creará un club integrado por artesanos y que se presentará el 17 de diciembre en el Museo Pablo Serrano, centrado en la moda y el interiorismo.

Algunos embajadores son Fernando Piró (Joyería), Luz Icart (Textil), Susana Martín (Vidrio), Belén Morales y Reza Shokouhi (Peletería Gabriel) y la Benditera (Cerámica), han participado en la presentación realizada hoy.

Los artesanos de la moda estarán presentes en Aragón Fashion Week y Mercedes Benz Fashion Week. "Si hay presupuesto podremos tener la oportunidad de ofrecer a nuestros artesanos participar en estos dos eventos que sin duda alguna van a contribuir a esa estrategia global", ha avanzado Mar Vaquero, añadiendo: "Es un sector muy importante, tenemos más de 200 empresas, más de 200 artesanos y lo que es importante es darles visibilidad y darles oportunidades".