La Selección española de fútbol Special Olympics se presenta en Zaragoza antes de competir en julio en París 2026

Combinado nacional de fútbol Special Olympics en el que hay seis jugadores aragoneses, además del técnico David Falcón. - SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Special Olympics España ha presentado este sábado en Zaragoza la selección nacional de fútbol y la equipación oficial con la que competirá en la Copa del Mundo de Fútbol Unificado Special Olympics Paris 2026, que se celebrará del 6 al 11 de julio en la capital francesa.

El acto ha tenido lugar durante la concentración deportiva preparatoria del equipo nacional en el Stadium Casablanca de Zaragoza, donde se han reunido deportistas con discapacidad intelectual, deportistas unificados, entrenadores y responsables de Special Olympics España. Allí se han dado a conocer los integrantes de la selección española, que participará por primera vez en una Copa del Mundo de Fútbol Unificado Special Olympics.

El presidente de Special Olympics España, Miguel Sagarra afirma que la participación de España en esta Copa del Mundo de Fútbol Unificado en París "supone una oportunidad para visibilizar el poder del deporte como herramienta de inclusión, fomentando la convivencia, el trabajo en equipo y la normalización de la discapacidad dentro y fuera del terreno de juego".

"Es un sueño vestir la camiseta de España en una copa del mundo", señala Sergio Viñas, deportista de Special Olympics y cocapitán del equipo. "Estamos muy ilusionados de vivir esta experiencia y compartirla con deportistas de todo el mundo", añade Omar Sánchez, deportista unificado y cocapitán de la selección.

COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL UNIFICADO SPECIAL OLYMPICS PARIS 2026

La Copa del Mundo de Fútbol Unificado Special Olympics celebra este año su tercera edición, tras haber pasado por Chicago en 2018 y Detroit en 2022, siendo esta también la primera vez que el torneo se celebra en Europa.

Organizada por Special Olympics International y Special Olympics Francia, reunirá en París a 24 selecciones (12 masculinas y 12 femeninas), formadas por deportistas con y sin discapacidad intelectual que compiten juntos dentro de Unified Sports, uno de los programas más emblemáticos de Special Olympics.

En la competición masculina, cada equipo está integrado por 16 jugadores y, durante los partidos, siempre hay sobre el terreno de juego seis deportistas con discapacidad intelectual y cinco jugadores sin discapacidad intelectual.

A través de un modelo deportivo basado en el principio de participación significativa, se garantiza que todos los integrantes del equipo tengan edades y capacidades similares, desempeñen un papel relevante dentro del juego y contribuyan activamente al rendimiento colectivo.

España se encuentra dentro del Grupo B de la competición masculina y se enfrentará a India el 7 de julio, a Libia el 8 de julio y a Ecuador el 9 de julio.

El torneo comenzará con una fase de grupos formada por tres grupos de cuatro equipos, en la que cada selección disputará tres encuentros.

A partir de los resultados obtenidos, los equipos se distribuirán en tres divisiones competitivas diferentes, compuestas por cuatro equipos cada una, con el objetivo de garantizar una competición equilibrada y adaptada al nivel demostrado por cada selección.

JORNADA DE PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN

La concentración celebrada en Zaragoza ha servido como un gran encuentro de preparación antes del viaje a París y ha reunido a deportistas y jugadores unificados procedentes de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid.

Además de la presentación oficial del equipo y la equipación que vestirá la selección española durante la competición, la jornada acogerá entrenamientos y partidos preparatorios que se disputarán entre hoy y mañana, domingo 7 de junio.

Decathlon España, proveedor oficial de ropa y material deportivo de Special Olympics España, será la compañía encargada de vestir por primera vez a la selección que representará a España en la Copa del Mundo de Fútbol Unificado Special Olympics Paris 2026.

La colaboración refuerza el compromiso compartido de ambas entidades con la inclusión y el acceso al deporte para todas las personas.

SEIS JUGADORES ARAGONESES EN LA CONVOCATORIA OFICIAL PARA PARÍS 2026

Los jugadores convocados para representar a la Selección Española de Special Olympics en los partidos de París son: Ismael Collantes (Castilla y León), Santiago Martínez (Castilla y León), Adrián Pablo (Castilla y León), Omar Sánchez (Castilla y León), Miguel García (Castilla-La Mancha), Hugo Muñoz (Castilla-La Mancha), Carlos Camín (Aragón), Víctor Blasco (Aragón), Jorge Díaz (Aragón), Sergio Viñas (Aragón), Iván Terreros (Aragón), Juan José Marín (Aragón), Didac Montalbán (Cataluña), Héctor Montalbán (Cataluña), David Naranjo (Cataluña) y Guillermo Oliver Moraleda (Madrid).

Los entrenadores del equipo son David Falcón (Aragón) y Alberto Mateos (Castilla y León).