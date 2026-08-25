La Semana de las Güixas regresa a Villanúa (Huesca) con cuatro días de teatro, historia y memoria

La principal novedad será ‘La Fractura’, una obra de Andrea Dumall que se representará el sábado 29 durante la ‘Noche de las Condenadas’ y que reflexiona sobre los mecanismos sociales que hicieron posible la persecución de miles de mujeres - AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

VILLANÚA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

Villanúa (Huesca) celebrará del 27 al 30 de agosto una nueva edición de la Semana de las Güixas, una propuesta que combina teatro inmersivo, divulgación histórica y actividades en torno a la memoria vinculada a la Cueva de las Güixas. La principal novedad de este año será 'La Fractura', una obra escrita por Andrea Dumall para la 'Noche de las Condenadas' que plantea una reflexión sobre los mecanismos sociales que pueden convertir la exclusión y la violencia en comportamientos aceptados.

La programación mantiene la evolución experimentada por la Semana durante los últimos años. La iniciativa nació con el objetivo de recuperar la tradición oral y la memoria histórica asociadas a la Cueva de las Güixas mediante la teatralización, el humor y actividades dirigidas a diferentes públicos. Desde 2023, el programa ha incorporado una aproximación historiográfica y una perspectiva de género sobre el fenómeno de la brujería y la caza de brujas.

El objetivo es superar los lugares comunes construidos alrededor de las llamadas 'brujas' y analizar los factores sociales, económicos, culturales, religiosos y de poder que hicieron posibles aquellos procesos de persecución. De este modo, el carácter lúdico e inmersivo de la Semana convive con una mirada crítica hacia la historia y sus consecuencias.

'LA FRACTURA', PROTAGONISTA DE LA 'NOCHE DE LAS CONDENADAS'

La nueva propuesta de la 'Noche de las Condenadas' se representará el sábado 29 de agosto, a las 20.30 horas, en el exterior del Centro de Interpretación. La obra está escrita por Andrea Dumall, coordinadora de la Cueva de las Güixas, y toma la caza de brujas como punto de partida, aunque no pretende recrear una persecución concreta ni explicar un episodio histórico determinado.

La dramaturgia está estructurada en siete movimientos y analiza cómo una comunidad puede modificar progresivamente aquello que considera admisible hasta llegar a legitimar comportamientos que anteriormente habría considerado una barbarie. El miedo, los relatos compartidos, las emociones, las instituciones y las relaciones de poder intervienen en un proceso en el que primero se categoriza, después se excluye y finalmente puede llegar a considerarse legítimo aquello que antes resultaba impensable.

Según Dumall, la obra busca trascender el contexto histórico de la caza de brujas para mostrar un proceso que se ha repetido a lo largo de la historia y que continúa operando en el presente cuando determinados relatos son asumidos y reproducidos socialmente.

La programación arrancará el jueves 27, a las 18.30 horas, con 'Pueblo Arde', un espectáculo de teatro inmersivo dirigido por Angélica Moyano. La propuesta se repetirá el viernes y el sábado, a las 18.00 y 18.30 horas, y utilizará auriculares, teléfono móvil y mensajes de WhatsApp para acompañar al público durante el recorrido. La actividad aborda la dimensión colectiva de las persecuciones y las heridas sociales que permanecen tras aquellos procesos.

La Cueva de las Güixas será también escenario de 'Historia(s) de mujeres: De Hipatia a las brujas', que se representará el viernes 28 y el sábado 29, a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas, y el domingo 30, a las 11.45 y 12.30 horas. La obra, dirigida a mayores de seis años, está interpretada por Míriam Stolisky, Ana Seguí, Raquel Renieblas y Olga Pareja y recorre la historia de las mujeres desde la prehistoria, pasando por Hipatia, hasta llegar a la memoria local de Guirandana de Lay.

La Semana se completará con el 'Vermú con brujas', el viernes a las 13.30 horas en Villanúa y el sábado a la misma hora en Jaca, además de la exposición 'Mujeres: la herencia de las llamas', que podrá visitarse durante las jornadas en CIN Subterránea.

La muestra reúne fotografías, paneles explicativos, libros y diferentes piezas para recorrer la historia de la caza de brujas y analizar los componentes sociales, económicos, culturales y religiosos utilizados históricamente para justificarla. Con todo ello, Villanúa volverá a convertir durante cuatro jornadas la Cueva de las Güixas y sus espacios vinculados en escenarios para acercarse a la historia de la brujería desde el teatro, la memoria y la reflexión social.