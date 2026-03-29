Semana Santa 2026: El coste de ser cofrade en Aragón se mantiene estable, según la UCA

Archivo - Virgen Dolorosa de la Hermandad de San Joaquín y Santa Ana. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste de los diferentes gastos necesarios que deben asumir los cofrades aragoneses para las procesiones, que se celebrarán del 27 de marzo al 5 de abril de 2026, se mantienen estables con respecto a las tres Semanas Santas anteriores, según un estudio elaborado por la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).

Estos gastos van desde la indumentaria hasta los instrumentos musicales, pasando por las cuotas anuales por ser miembro de una cofradía, han informado desde la UCA.

Así, en torno a la Semana Santa se ha creado un nicho de mercado en torno a la indumentaria, los instrumentos musicales, las flores, las velas, la limpieza y planchado de hábitos y trajes en tintorería e incluso sesiones de preparación física y fisioterapia para quienes tienen que cargar los pasos procesionales o los bombos más grandes. Todo ello termina repercutiendo de forma positiva en la economía regional.

Para empezar, es necesario pagar una cuota anual que varía según la edad y viene determinada por la Junta de Gobierno de la cofradía, pero el gasto más elevado es el relativo a la indumentaria y a los instrumentos, si bien muchos de ellos suelen pasar de generación en generación o son donados por los cofrades más mayores a los más pequeños. Eso no quita, no obstante, el desembolso para tintorería o reparación y mantenimiento.

INDUMENTARIA

La indumentaria de los penitentes se compone de una túnica o hábito, un cíngulo para anudar a la cintura, capirote, tercerol o bonete para cubrir la cabeza y algunas cofradías llevan también capa. El uniforme se completa con guantes, medallas, escapularios, pantalón y zapatos negros.

Las prendas más caras son las túnicas de terciopelo, que oscilan entre los 300 y 400 euros, seguidas de las de sarga de algodón, algo más baratas --de 150 a 250 euros-- y de las de raso --de 105 a 130 euros--. Si lleva capa, el precio se incrementa entre 200 y 300 euros más.

Más asequibles son el cíngulo --alrededor de 50 euros--, el capirote o tercerol --de 40 a 45--, los guantes de piel --30 euros-- o el armazón de rejilla para el capirote --15 euros--. Las aplicaciones bordadas en la túnica o en la capa pueden variar de los 5 a los 60 euros y a todo ello hay que sumar entre 25 y 30 euros por tintorería y planchado.

En cuanto a los costaleros, llevan un atuendo distinto, que incluye unas fajas lumbares con refuerzo, que cuestan de 30 a 40 euros; un fajín de hilo, de 15 a 20 euros; un costal para la cabeza, a un precio de 30 a 35 euros; y una almohadilla para proteger la zona del cuello, de entre 7 y 10 euros.

Sin embargo, quienes más dinero gastarán esta Semana Santa no serán los instrumentistas ni los costaleros, sino las conocidas como 'manolas', que son las mujeres que acompañan las procesiones vestidas de negro y con mantilla.

De hecho, si la mantilla está bordada a mano, puede costar hasta 2.500 euros, mientras que las confeccionadas a máquina son algo más económicas --entre 100 y 250 euros--. Entre 40 y 95 euros por la peineta, de 20 a 50 por el broche y de 25 a 35 euros por los guantes de rejilla completan la factura de estas mujeres.

INSTRUMENTOS

Por último, otro de los gastos más importantes es el de los instrumentos musicales. En este apartado, un tambor puede valer entre 175 y 350 euros, un bombo de 110 a 250 y un timbal de 180 a 230 euros, a lo que hay que sumar las baquetas o mazas, que oscilan entre los 7 y los 42 euros.

De 150 a 400 euros por una corneta, 60 euros por una matraca, 30 euros por una carraca y de 10 a 48 euros por parches o piel para bombos completan los gastos relativos a los instrumentos más típicos de la Semana Santa.