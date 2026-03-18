La Semana Santa de Zaragoza, con 700 años de tradición, ofrecerá 53 procesiones al ritmo de 4.000 tambores y bombos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva; y el vicario general de Zaragoza, Rubén Ruiz, presentan la Semana Santa 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Zaragoza, con más de 700 años de tradición, ofrecerá este año 53 procesiones, con más de 16.000 cofrades, que recorrerán las calles de la ciudad arropadas por el sonido rítmico y explosivo de 4.000 tambores y bombos para rememorar la muerte y resurrección de Cristo.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2014, la Semana Santa de Zaragoza une fe, tradición y cultura durante unos días que concita la expectación de los propios vecinos y es un reclamo para los turistas que hace que cada año aumente el número de visitantes.

Se trata del segundo evento con mayor actividad turística, por detrás de las Fiestas del Pilar, y que mayor retorno económico supone para la ciudad como revela el estudio de la Universidad de Zaragoza que lo cifra en casi 62 millones de euros.

La presentación de la programación ha corrido a cargo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández; y el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva; y el vicario general de Zaragoza, Rubén Ruiz. También han asistido representantes de las 25 cofradías, los grupos municipales y Horeca.

Al final, un pequeño grupo de cofrades han hecho sonar unos toques de tambores, bombo y timbal en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, que han recibido un emocionado y sonoro aplauso de los asistentes.

En su intervención, la alcaldesa de Zaragoza ha dicho que desde el Ayuntamiento están encantados de colaborar, apoyar y seguir difundiendo la Semana Santa para realzar patrimonio histórico y religioso de la mano de la Junta de Cofradías que es la organizadora de todos los actos religiosos y que este año se celebrarán entre el 28 de marzo y el 5 de abril, junto a otras actividades e iniciativas que impulsa el consistorio.

"Son --ha destacado-- siete siglos en los que generación tras generación se ha transmitido algo más que costumbres, se hatransmitido ha sido identidad, memoria y fe". Hablar de la Semana Santa de Zaragoza, ha comentado, es aludir a las "raíces", que recuerdan que la ciudad "no se construye solo en el presente, sino que también con la memoria de los que mantuvieron viva las tradiciones, incluso en momentos difíciles de la historia".

"CELEBRACIÓN VIVA"

Al respecto, Chueca ha subrayado que Zaragoza es una ciudad que "sabe cuidar su historia, protege sus tradiciones y honra aquello que le ha hecho ser lo que hoy es" y que en buena parte ha atribuido a los cofrades porque trabajan el año también para "sostener valores que forman parte de lo mejor de la sociedad" entre los que ha citado la solidaridad, convivencia y entrega a los demás, junto al cuidado del patrimonio y la caridad con quienes más lo necesitan. "En cada cofradía hay historia, hay hermandad y hay servicio", ha resumido.

Esta referencia a los cofrades le ha llevado a Chueca a recordar que en octubre de 2026 tendrá lugar el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) con el lema 'La Fe, un Pilar Inmortal', y que supondrá que miles de cofrades jóvenes de toda España vengan a celebrar ese encuentro que tanto tiempo se ha intentado que llegara a Zaragoza.

En su intervención, también ha hecho mención al futuro Museo de la Semana Santa, que albergará el antiguo colegio Concepción Arenal, en el Casco Histórico y que será un espacio que ayude a comprender esta fiesta religiosa que también sea centro de reunión e investigación.

El presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, ha señalado que la Semana Santa no es únicamente una tradición heredada, sino una "celebración viva que se renueva cada primavera y que invita a creyentes y no creyentes a detenerse, contemplar y reflexionar".

En las calles, plazas y templos se hace visible un relato que "ha marcado la historia de la humanidad", el camino de Cristo hacia la cruz y su triunfo sobre la muerte, ha dicho Garcia Aguaviva. "Desde el punto de vista teológico, la Semana Santa nos sitúa ante el núcleo mismo del mensaje cristiano, el misterio pascual, en el que se unen inseparablemente la pasión, la muerte y la resurrección del Señor", ha expuesto.

La Semana Santa, ha puntualizado García Aguaviva, no pertenece únicamente a las cofradías, sino a toda la ciudad porque es una expresión colectiva de identidad, de historia compartida y de transmisión generacional. La ciudad se convierte durante esos días en un espacio de encuentro donde conviven la fe, la cultura y el patrimonio.

El vicario, Rubén Ruiz, ha estimado que la Semana Santa trae a la memoria del corazón que "el dolor no tiene la última palabra, que el amor entregado vence y que cada caída puede ser también inicio de un nuevo comienzo, de una nueva vida, como así lo demostró Jesús".

Rubén Ruiz ha relatado que en Zaragoza las procesiones son una "catequesis en la calle", que "hablan de entrega, perdón, amor, compasión y de un Dios que camina con su Padre".

LOS ACTOS

El cartel de este año presenta una imagen cargada de simbología religiosa, en la que se muestra a la Real Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza y el Consuelo --una talla de 1981 realizada por Jorge Albareda-- en su salida en la mañana del Domingo de Resurrección desde la Iglesia de San Cayetano.

Esta cofradía es la encargada de organizar el pregón, que tendrá lugar el 28 de marzo, a cargo del cofrade de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores desde 1972, Jorge Gracia Pastor, además de ser miembro fundador de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa.

La Hermandad de Cristo Resucitado ocupa un lugar singular en la Semana Santa, ya que es la última en intervenir en la Pasión y, a su vez, la primera en inaugurar la nueva vida que brota de la Resurrección.

Para informar a la ciudadanía, se han editado 20.000 folletos con los horarios de salida de las procesiones, recorridos y cofradías; se incluye un plano con el recorrido de la Procesión del Santo Entierro, que reúne a todas las cofradías y un apartado dedicado a los servicios turísticos organizados por Zaragoza Turismo.

El folleto tiene un QR para acceder a la web 'www.zaragozasemanasanta.es' y consultar la información actualizada. El itinerario de las procesiones se podrá seguir en la app móvil 'sSantaZgz' --para iOS y Android--. En 2025 se registraron 52.771 descargas, un 15% más sobre 2024.

Zaragoza Turismo y la Junta de Cofradías organizan las rutas guiadas por las iglesias más representativas en Zaragoza, así como los pasos e imágenes de las cofradías y hermandades. Este año se han organizado dos visitas guiadas por el Casco Histórico, que tendrán lugar en sábados alternos, con salida a las 10.00 horas.

Se ofrecerán rutas guiadas con informadores turísticos del 28 de marzo al 6 de abril, como las rutas de 'Casco Histórico', con visita a los exteriores del Pilar y La Seo, y 'Paseo por la ribera'. Asimismo, 'Dos Catedrales' será otra visita prevista para el sábado 28 de marzo y todos los sábados de abril, además de la visita al Palacio de la Real Maestranza los fines de semana de marzo y abril. A ellas se suman las visitas 'Ciudad de Cine', el 28 de marzo, y 'Zaragoza Accesible', 28 de marzo y 4 de abril, junto a la Ruta Cofrade los sábados hasta el 28 de marzo, con dos recorridos.

El Bus Turístico funcionará del 28 de marzo hasta el al 6 de abril y se prolongará los fines de semana de abril en horario de mañana y tarde --10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas-- y también el puente de San Jorge, del 23 al 26 de abril. Se habilitará el Megabus, bus turístico teatralizado para el público familiar, el 28, 30, 31 de marzo y 1, 4 y 5 de abril y los sábados de abril a las 16.15 horas.

Finalmente, se celebrarán las XVI Jornadas Gastronómicas de Semana Santa 'Gastropasión', en colaboración con Horeca Restaurantes.