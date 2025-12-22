Una serie de 25.412, cuarto quinto premio del Sorteo de Navidad, vendida en la capital aragonesa

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.412, que ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha pasado por Zaragoza, donde en la administración número 6, que se encuentra en la calle Cádiz, se ha vendido una serie.

El número ha sido cantado a las 11.46 horas en el quinto alambre de la sexta tabla.

En Málaga se han vendido la mayoría de las series del 25.412, seguido de Madrid. También, en Almería, Salamanca, Morón de la Frontera y Maracena.