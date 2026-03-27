Serrano critica al PSOE por "alarmista" sobre la situación del puente de Piedra de Zaragoza, donde se actuará en breve

Archivo - Puente de Piedra - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha criticado el "alarmismo" de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, sobre las declaraciones del estado del puente de Piedra en las que instaba a actuar de forma "urgente" en la estructura del puente de Piedra por la presencia de unas "enormes" grietas y su "mal estado" de mantenimiento y conservación.

Serrano ha explicado que el Gobierno de Zaragoza adjudicará en próximas semanas la redacción de los proyectos específicos para los puentes de Hierro, Piedra, Voluntariado, Cogullada y desembocadura del Huerva.

Serán los primeros en beneficiarse del Plan de Puentes de la ciudad, lanzado el pasado mes de noviembre y que ahora tendrán su análisis y propuestas.

Ha lamentado el "alarmismo" de Lola Ranera "expandiendo inseguridad entre la ciudadanía sobre unos problemas que no existen, que solo están en la mediocre tarea de hacer oposición de PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza".

"Es el colmo que se intente alertar de una cuestión que afecta a la seguridad cuando es evidente que el Servicio de Conservación de Infraestructuras hace su trabajo y que los técnicos hacen revisiones periódicas de las 131 instalaciones entre puentes y pasarelas que tenemos en nuestra ciudad", ha incidido el consejero municipal.

El área que dirige Serrano se encarga de la organización, gestión y control de la conservación y mantenimiento de los viarios de titularidad municipal, incluyendo todo tipo de puentes, muros y otras estructuras que forman parte de ellos y se revisan con periodicidad.

PROPUESTAS

"Ahora queremos realizar un programa especial de dichos puentes para mejorar, realzar su estado y obtener la redacción de un proyecto de intervención integral especializado para cada uno", ha especificado Serrano.

Asimismo, dentro de estos proyectos se incluirán las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual buscando la eficiencia energética, además de la estética para realzar el valor del patrimonio que suponen los puentes, ha añadido el consejero municipal.

El contrato para este análisis y propuesta de intervención se divide en cuatro lotes, que se adjudicarán en próximas semanas por el Gobierno de Zaragoza, una vez finalizada la tramitación del concurso público.

En concreto, el proyecto de reparación del puente de la carretera de Cogullada sobre el ferrocarril --Lote 1, con 37.086,50 euros-- ha contado con tres ofertas de empresas interesadas; el proyecto de adecuación y mejora de las pasarelas del Voluntariado y la desembocadura del río Huerva en el Ebro --Lote 2, con 56.325,50 euros-- ha suscitado el interés de dos empresas.

El proyecto de reparación y mejora del Puente de Hierro --Lote 3, valorado en 48.581,50 euros-- tiene otras tres ofertas; y el anteproyecto de reparación integral del Puente de Piedra --Lote 4, dotado con 57.838 euros-- cuenta con dos licitadoras interesadas.

Serrano ha solicitado a Ranera "que haga política de verdad, que siga la acción del Gobierno, que haga seguimiento de los asuntos que públicamente ya se han contado por parte del Gobierno".

Estos proyectos, en su primera fase, se centrarán en inspecciones especiales, que incluirán medios de elevación, drones, o medios acuáticos. Asimismo, se harán ensayos 'in situ' y de laboratorio. No obstante, en el Lote 1, el del puente de Cogullada, no se realizará inspección especial dado que existe un anteproyecto y una inspección reciente por parte de Adif. Sí que se realizará un informe que, partiendo de los datos anteriores, sirva para la redacción del proyecto.

SEGUNDA FASE

Mientras, en la segunda fase, los adjudicatarios deberán redactar el proyecto técnico para la mejora y puesta en valor de cada uno de los puentes objeto del contrato.

Para la redacción de los proyectos, se partirá de las propuestas de actuación de los informes de inspección de puentes, que son desarrolladas por los técnicos del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

PUENTE DE PIEDRA

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere tener un anteproyecto de mejoras del Puente de Piedra, que al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), las actuaciones deberán contar con las prescripciones relativas al patrimonio y arquitectura. Así, se realizará un informe técnico que sirva para la realización de consultas previas a la Comisión Provincial de Patrimonio en el se describirán las actuaciones de reparación y su forma de ejecución.

En este caso, la inspección principal de puente se centrará en el desgaste general de la sillería; las posibles grietas y fisuras; la vegetación, aterramiento y socavación en zampeados de las pilas; la erosión, desgaste y desprendimiento de los sillares en el muro de estribo izquierdo --aguas abajo--; y otros posibles deterioros y patologías adicionales. También se aprovechará para crear un modelo digital de todo el puente y sus estribos, incluyendo el muro de sillares en el muro de estribo izquierdo.

Además, se elaborará un informe de la zona de nidificación del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus' en las grietas de generadas en los sillares. Se deberá tener en cuenta las épocas de nidificación y elaborar un mapa donde se registren los nidos existentes. De hecho, el proyecto incluirá la redacción de un anexo con procedimientos a seguir en las posibles obras de rehabilitación para la protección y conservación de la avifauna del entorno.

Para este puente también se incluirá un anteproyecto de mejora de iluminación ornamental y un estudio de movilidad del tráfico peatonal y de vehículos para el entorno y así minimizar posibles afecciones temporales que pudieran derivar de las obras.

PASARELA DEL VOLUNTARIADO

Para la pasarela del Voluntariado se requiere la inspección especial del puente analizando los focos de corrosión en barandillas, y tableros. También se analizará la rotura de cristales de los parapetos laterales, que desde su origen es una de las incidencias que más esfuerzos y costes supone al Ayuntamiento.

La propuesta de intervención también analizará la pérdida de espesor del pavimento, inspeccionará los tirantes y aparatos de apoyo, así como el amortiguador central, y se valorará la pérdida de espesor del tratamiento protector en zonas del tablero y mástil.

Asociado a este contrato se quiere hacer un informe técnico para el puente de la desembocadura del río Huerva en el Ebro, que proponga mejoras del pavimento de madera y evaluar otra solución. También se analizará el estado de cristales de los parapetos laterales, se buscará otra solución "menos vandalizable", y se hará un estudio del desembarque con el terreno existente para una mejor accesibilidad.

PUENTE DE HIERRO

Este puente también tendrá su inspección previa específica ante la pérdida de tratamiento protector en distintos elementos, sobretodo en las superficies pintadas en color azul; las roturas puntuales en varios tramos de barandilla; y posibles deterioros y patologías adicionales. También planteará mejorar la iluminación ornamental que deberá incluir cálculos luminotécnicos, eléctricos y de eficiencia.

PUENTE DE COGULLADA

Para este proyecto se parte de los análisis de un anteproyecto de actuación municipal y otro de ADIF de 2023. Los redactores deberán prestar atención a puntos que ya se señalan como descorchones que pueden provocar la corrosión de la armadura, la impermeabilidad del puente desde el tablero para evitar filtraciones, la inspección de bovedillas del tablero, el estado de las barandillas, la inspección de aparatos de apoyo y otros posibles deterioros y patologías adicionales.

Se deberá reservar espacio para instalar una nueva tubería de fundición dúctil para el abastecimiento de agua, la mejora de iluminación viaria del puente, la renovación de juntas y asfaltar los 400 metros de longitud.