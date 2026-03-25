Serrano responde al PSOE que trabaja en un plan de choque para los barrios rurales de Zaragoza

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza trabaja, a través del Servicio de Conservación de Infraestructuras, en el diseño de un plan de choque para los barrios rurales, en los que se acometerán diferentes jornadas de trabajo en cada uno para arreglar, mejorar y/o solucionar algunas de las incidencias de asfaltado, muchas de ellas por las lluvias de estos últimos meses y por el paso de vehículos pesados.

Para llevarlo a cabo se contará con las Alcaldías de barrio, que podrán indicar y señalar prioridades, ha aclarado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Asimismo, el Gobierno de la ciudad ha recordado al grupo municipal del PSOE que, además de la gran Operación Asfalto de verano, "siempre se cuenta con otras operaciones de asfaltado menores y especiales a lo largo del año".

Como dato concreto, ha dicho que "de 2016 a 2019, se asfaltaron 139.641 metros cuadrados por un valor de 3.238.018 euros. Pero desde el cambio de Gobierno, de 2020 a 2026 se han invertido ya 17,1 millones euros para 795.000 metros cuadrados", ha comparado Víctor Serrano.

Con este espíritu inversor en los barrios de la ciudad se ha diseñado, según ha aseverado Víctor Serrano, la Operación Asfalto de este 2026, con un millón de euros para 36 calles, todo ello sin contar las reformas integrales de viarios que este año superan, entre proyectos finalizados, en marcha o proyectados, los 26 millones de euros en inversión, ha zanjado.

De esta forma ha replicado a las críticas de portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, quien ha alertado de la situación de "extrema peligrosidad" a la que se exponen los vecinos a la entrada del barrio rural de Monzalbarba, en la avenida San José, por la presencia de "enormes socavones y baches", que provocan que haya que parar el coche para que no se revienten las ruedas y así evitar males mayores