El servicio de Igualdad de DPT invita a los pueblos a sumarse a la campaña 'De fiesta sin agresiones sexistas'

TERUEL, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel recupera un año más la colaboración con la Campaña 'De fiesta sin agresiones sexistas' de cara a los próximos meses estivales y este jueves se ha trasladado toda la información en rueda de prensa.

En el acto, la diputada delegada del servicio de Igualdad, Beatriz Redón, ha solicitado a todos los municipios que se unan a la campaña, que este año añade a la pancarta alusiva que se ofrece a los ayuntamientos la entrega de abanicos serigrafiados con el lema y con el teléfono de denuncia.

En el acto, Redón ha hecho entrega a varias representantes de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, de unos 1.700 abanicos que se repartirán en las fiestas de la Vaquilla del Ángel en Teruel capital. Será la coordinadora la que los hará llegar a cada una de las peñas, con unas 80 unidades para cada una de ellas.

Redón ha hecho hincapié en que esta actuación de sensibilización se va a realizar en las poblaciones de la provincia que quieran sumarse a la campaña y soliciten la pancarta con el motivo 'De fiestas sin agresiones sexistas', que la institución pone a su disposición para colocarla en sus balcones durante sus fiestas patronales.

La solicitud de la misma se realizará previamente por sede electrónica a la institución provincial. La diputada ha explicado que también han adquirido 3.500 abanicos para esta campaña y que se entregarán mientras haya ejemplares a las poblaciones que piden la pancarta, siguiendo estrictamente el orden de solicitud de los consistorios y en función de las previsiones de población de cada pueblo.

Beatriz Redón ha querido explicar que "no solo queremos que la campaña se quede en Teruel capital, queremos que se distribuya por toda la provincia, que se sumen todos los municipios. Además de las pancartas que cedemos a los municipios, este año hemos querido hacer otra actuación que visibilice, que ayude a concienciar y que genere el debate entre la gente".

"A raíz de la propuesta de la Coordinadora de Organizaciones Feministas hemos elaborado estos abanicos. Se trata sobre todo de visibilizar que en las fiestas no está permitido todo, son momentos de más desinhibición pero el respeto nunca debe faltarse. Creemos que desde la DPT no podíamos dejar de sumarnos a esta campaña, desde el Servicio de Igualdad es una responsabilidad institucional y apoyaremos esta y otras propuestas que nos hagan desde la Coordinadora o cualquier asociación que ponga de manifiesto que estas situaciones no se pueden permitir".

SITUACIONES DE RIESGO

La diputada del servicio de Igualdad ha condenado de forma contundente las agresiones sexuales y las conductas sexistas que se dan o pueden darse durante las fiestas patronales de nuestros pueblos o eventos similares con gran afluencia de gente, donde aumentan de las situaciones de riesgo, en las que las mujeres y niñas pueden sufrir en mayor medida este tipo de agresiones.

La portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, Sonia García, ha agradecido la colaboración de las instituciones implicadas con la campaña, cuya causa ha explicado "el objetivo de la campaña De fiestas sin agresiones sexistas, que es sobre todo sensibilizar a la ciudadanía de que se puede disfrutar de la fiesta desde la responsabilidad y respeto a todas las personas, así como concienciar de no mirar hacia otro lado ante cualquier intimidación verbal o física que se pueda producir con la excusa de estar en un contexto festivo, en una fiesta multitudinaria".

"Solamente con la tolerancia cero hacia todas estas actitudes, es la única manera de arrinconar a los agresores y acabar con esta lacra social que es la violencia machista".

En la rueda de prensa han trasladado que es imprescindible que las mujeres y niñas disfruten de los momentos de ocio y de fiesta con seguridad, sin miedo a sufrir agresiones sexuales o conductas sexistas, las cuales son una realidad a eliminar.