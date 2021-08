Simón afirma que recibe el premio de Villafeliche con mucho orgulllo, un premio que viene de todo el pueblo

VILLAFELICHE (ZARAGOZA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que la Medalla de Oro y el Premio Trevillano de Villafeliche lo recibe con mucho orgullo en este municipio, que ha calificado de "precioso", y que le gusta recibir estas distinciones en nombre de todo el colectivo que ha trabajado tanto por la pandemia.

Simón ha agregado: "Estoy encantado de que me lo den, todos los premios son un honor y un orgullo y más en una situación como esta, en la que hemos vivido con tantísima tensión".

"Es un premio muy bonito, un premio que ha venido del pueblo entero, es un premio de mi tierra, además con unos valores que comparto claramente, y estoy encantado de recibirlo".

El doctor Simón se ha dejado barba porque le da pereza afeitarse estando de vacaciones, ha comentado, y no conocía hasta ahora Villafeliche. "No había venido nunca, aunque está cerca de Zaragoxa, pero me ha parecido espectacular y lo recomiendo a cualquiera, hay que darse un paseo por aquí".

El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias ha llegado andando a la Plaza de la Iglesia de Villafeliche, acompañado de su esposa y de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés. Ha sido recibido por los aplausos de los vecinos de la localidad, y también por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

También ha dejado su firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento, y tras atender a los medios de comunicación se ha dirigido a la Iglesia de San Miguel, donde se ha desarrollado el acto.

El alcalde de Villafeliche, Agustín Caro, ha señalado, que además del Premio Trevillano, Fernando Simón es merecedor de la Medalla de Oro por "un año de esfuerzo, de sacrificio y responsabilidades que ha tenido, con sus aciertos y con sus fallos por los que ha pedido perdón".