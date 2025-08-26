El sindicato CUT dice que los paros convocados en Avanza "carecen de legalidad"

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical CUT en la concesionaria del autobús urbano en Zaragoza, Avanza, ha considerado que los paros convocados por CCOO, UGT y CSIF en nombre del comité de empresa "carecen de legalidad", y no descarta ejercer acciones legales.

El comité de empresa de Avanza Zaragoza ha convocado paros parciales en el autobús urbano a partir del 8 de septiembre al no haber alcanzado un acuerdo con la dirección de la empresa en el convenio colectivo 2024-27, mientras que la concesionaria ha atribuido a la representación sindical la ruptura de las negociaciones y una convocatoria para "perjudicar" a los usuarios.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el portavoz en funciones de CUT en Avanza, José Ignacio Jiménez, ha señalado que los paros se han convocado "sin que haya un acta aprobada y firmada de la reunión del pleno del comité de empresa donde fueron consensuados".

Ha explicado que el reglamento del comité no permite que se pueda presentar una convocatoria de paros antes del 2 de septiembre de 2025, día de la firma de la citada acta, lo que supone "un incumplimiento" y "un hecho gravísimo para los intereses de los trabajadores", ya que no pueden garantizar que no haya consecuencias en su seguimiento al ser posible que incurran en una ilegalidad.

Jiménez ha indicado que, en otras ocasiones y por acuerdo unánime, el comité ha adelantado fechas para garantizar plazos de las propuestas, pero que "en esta ocasión no ha habido unanimidad" por lo que los sindicatos firmantes "dan por bueno un consenso no aprobado con el riesgo que ello conlleva, firmando un extracto del acta sin estar aprobada la totalidad de la misma".

El representante del CUT ha sostenido que las "irregularidades" cometidas por estas fuerzas sindicales tanto en la convocatoria de paros como en la conformación del comité de huelga, que también creen que no se ajusta a la legalidad, les posicionan en contra de los paros "por la gravedad y el riesto que suponen para la plantilla de Avanza Zaragoza".