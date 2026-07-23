La situación del incendio forestal de Plan (Huesca) sigue siendo compleja, aunque más favorable

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Plan, en la provincia de Huesca, evoluciona de manera más favorable que en los últimos días, aunque su complejidad es alta.

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, la situación es buena y más favorable que en días anteriores, no obstante es necesario conservar la prudencia.

Los trabajados planteados en base a la estrategia de extinción han resultado exitosos. Gracias a ello, se ha conseguido establecer unas líneas de control para contener el perímetro del incendio que dada la complejidad del incendio constituye un avance considerable.

En estos momentos, los ataques se centran en dos zonas. En la parte baja del barranco, que sube al ibón se sitúan cuatro brigadas terrestres y tres autobombas, y se están realizando labores con tendidos de manguera y herramienta manual.

En la parte alta del barranco se encuentran las brigadas helitransportadas trabajando sobre el terreno con el apoyo de los medios aéreos.

El incendio presenta dos grandes dificultades al margen de la propia complejidad del terreno: el riesgo de caída de elementos rodantes --con la peligrosidad que eso supone para el operativo lo que nos condiciona para poder trabajar en una zona u otra-- y la posibilidad de que estos caigan en zonas verdes lo que supondría la activación de pequeños focos. Además, el incendio presenta mucho potencial de retorno con zonas todavía sin quemar dentro del propio perímetro.