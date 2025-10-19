La Societat Unió de Pescadors Esportius d'Olesa se proclamacampeona de España de clubes en Mequinenza

Ambiente durante el XXXIII Campeonato de España de Agua Dulce Flotador Clubes disputado en Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

Los 65 pescadores de 13 equipos de 7 comunidades autónomas superan los 3.000 kilos en capturas

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS) Tras tres días de competición la Societat Unió de Pescadors Esportius d'Olesa se ha proclamado vencedora este fin de semana del XXXIII Campeonato de España de Agua Dulce Flotador Clubes disputado en Mequinenza. El equipo catalán se ha mostrado intratable ganando en dos de las tres mangas en las que se dividió la competición.

Los toledanos del Club Deportivo Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y de los sevillanos de la Peña de Pesca Deportiva San Pablo de Écija han completado el podio final.

En cuanto a la representación aragonesa, la Sociedad de Pesca 'El Siluro' de Mequinenza, vigentes campeones autonómicos, acabaron séptimos, una posición por debajo de la obtenida en la pasada edición del Campeonato disputado en Valladolid.

Los locales tuvieron una mala primera manga que los situó décimos mejorando en las dos siguientes, cuartos en la segunda y sextos en la tercera, lo que les permitió mejorar su clasificación inicial. Las cosas no les fueron tan bien a los "Cayetanos" de la Sociedad de Pesca de Fraga que acabaron últimos.

TRES MIL KILOS EN CAPTURAS

Los 65 pescadores participantes en el Nacional, pertenecientes a 13 equipos de 7 comunidades autónomas, tres más que en la edición anterior, superaron los 3.000 kilos en capturas en una competición que se desarrolló sin incidentes remarcables y con buenas condiciones tanto en lo climatológico como en lo referente a las zonas de pesca habilitadas en las zonas de "Dellà Segre" y "Aubera".

Mequinenza volvió a lucir su potencial y capacidad para la organización y el desarrollo de pruebas de este nivel gracias a las infraestructuras y servicios de los que dispone orientados a la práctica de la pesca deportiva.

Una cuestión que quedó de manifiesto en la ceremonia de entrega de premios celebrada en la Sala "Vora Riu" donde se sirvió una cena para participantes y acompañantes.

Sito Pardo, representante de la Federación Española de Pesca y Casting, propuso que Mequinenza acogiera la disputa del Campeonato de España absoluto. Antonio Sanjuán, alcalde de Mequinenza, recogió el guante después de dar la enhorabuena a los vencedores, felicitar a todos los participantes y a la organización en un acto en el que también participaron el presidente de la Sociedad de Pesca 'El Siluro' de Mequinenza, José Antonio Murillo; el concejal de Deportes, Miguel Llop; y Marco Antonio Grana, en representación de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.