Solans dice que el proyecto de presupuesto de Zaragoza de 2026 "está muy avanzado" y apela a la responsabilidad de Vox

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha asegurado que desde el punto de vista de sus responsabilidades y competencias, el proyecto de presupuesto de 2026 "está muy avanzado" y "en disposición, como se está haciendo, de intercambiar ya información al respecto" con el grupo municipal de Vox, cuyos 4 votos son necesarios para que el PP los pueda aprobar.

"Creo --ha opinado-- que la responsabilidad con la que Vox apoyó el presupuesto puede ser inspirador para analizar los datos que hoy estamos compartiendo". Al respecto, se ha referido a la ejecución presupuestaria de 2025 que alcanza los 76 millones en inversiones hasta octubre, un 70% más que el año pasado.

A su parecer, este dato es el "mejor ejemplo" de cómo se puede medir la responsabilidad política, el compromiso con los ciudadanos y una gestión eficaz de los recursos en favor de los ciudadanos que no hace sino "alimentar su calidad de vida y posicionar a Zaragoza donde siempre debía estar, una ciudad que gestiona bien, que tiene presupuesto, que tiene proyecto y tiene un pacto de convivencia para que los ciudadanos puedan desarrollar aquí sus proyectos", ha concluido.