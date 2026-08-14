"Sólo una mala persona" puede provocar un incendio como el de Riglos, dice el Gobierno de Aragón

Reunión del CECOPI en el 112, con la presencia de la vicepresidenta Mar Vaquero, y los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; y de Fomento, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este viernes, en referencia al presunto autor del incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca), para el que han decretado este viernes prisión provisional, que "sólamente una mala persona puede provocar una devastación medioambiental de este calibre".

"Si es verdad que lo hizo, que caiga toda la fuerza de la ley sobre él y que se pudra en la cárcel al menos el tiempo en que tarda en recuperarse ese monte", ha manifestado Bermúdez de Castro, "a título personal", en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que ha remarcado que si un juez lo ha mandado a prisión sin fianza es porque "hay claros indicios".

Por lo demás, ha alabado la labor de la Guardia Civil por haber sido capaces de esclarecer lo sucedido "en prácticamente cuatro o cinco días".

Todo ello, ha continuado, mientras se decían "barbaridades" en las que se acusaba al consejero de Fomento, Octavio López, por las obras en la zona y "se ha llegado a decir que fue el Gobierno de Aragón quien provocó el incendio".