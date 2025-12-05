Soria (PSOE) dice que Azcón presenta "los presupuestos del plasma" y sin llevar a las Cortes el techo de gasto

La portavoz adjunta del PSOE Aragón, Leticia Soria. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha presentado "los presupuestos del plasma" y sin haber llevado antes, para su aprobación, el techo de gasto a las Cortes regionales.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que Azcón "fuerza la maquinaria, rompe el guión y presenta unos presupuestos sin haberse aprobado, previamente, ni conocido el techo de gasto", lo que es de "récord".

Son unos presupuestos "más de pantalla que de Parlamento", ha continuado Leticia Soria, para quien esto es "lamentable" y responde a una forma de actuar a la que Azcón ya tiene acostumbrado al grupo socialista, en alusión a "la falta de institucionalidad, la irresponsabilidad y el poco respeto a las instituciones".

"¿Esto es responsable?", ha preguntado Leticia Soria, para quien esta forma de presentar los presupuestos autonómicos es "una tomadura de pelo, una falta de respeto a las instituciones y también a los aragoneses" porque el Gobierno de Aragón ha anunciado los presupuestos "antes de dialogar", lo que es "el sello político de Azcón, anunciar primero y consultar después".

La diputada socialista ha llamado la atención sobre "la pasmosa debilidad parlamentaria" del jefe del Ejecutivo autonómico y que no ha habido "ni una llamada, ni una reunión, ni una búsqueda de consenso, solo una puesta en escena diseñada para controlar el relato, no para buscar acuerdos".

Ha recordado que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, anunció en agosto que realizaría una ronda de contactos de cara a la aprobación de los presupuestos: "Mentira", ha zanjado, "estamos en diciembre y eso no se ha producido".

"Estas serían las formas de trabajar de un partido que tiene debilidad parlamentaria y que quiere buscar consensos? ¿Así se buscan los consensos? Porque nosotros creemos que no. Sin diálogo y sin base legal de gasto, intentar construir una mayoría es imposible", ha asegurado Soria.

También ha considerado que "Aragón no merece improvisaciones, cuentos y artificios, sino unas cuentas públicas de verdad, un Gobierno de Aragón que empiece a cumplir la ley, que respete al Parlamento, que escuche a los grupos: Ya está bien de utilizar las instituciones y las reglas del juego que nos hemos dado a su propio beneficio". Le ha exigido que "abandone la deriva de los acuerdos unilaterales".